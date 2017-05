TV NOW Kundengewinnungs-Kampagne mit E-Mail Award 2017 ausgezeichnet

Mediengruppe RTL Deutschland und artegic gewinnen E-Mail Award 2017 Die Mediengruppe RTL Deutschland und der Online CRM Technologieanbieter artegic werden für die Kundengewinnungskampagne zum Start von TV NOW mit dem E-Mail Award 2017 ausgezeichnet.

Das Bewegtbildangebot der Mediengruppe RTL Deutschland bündelt seit März 2016 die acht Free TV Sender als Livestream und als Video-on Demand. Gemeinsam mit artegic wird für die Mediengruppe RTL das Unternehmen RTL interactive mit dem Award in der Kategorie „E-Mailing“ ausgezeichnet. Die beiden Unternehmen hatten in der Launch Phase von TV NOW eine intensive digitale Kundengewinnungskampagne realisiert. Der jedes Jahr von den E-Mail Marketing Experten Absolit Consulting vergebene E-Mail Award zeichnet die besten E-Mail und Data-Driven Marketing Kampagnen des Jahres aus. Die Preisverleihung fand im Rahmen des DialogSummit, der europäschen Konferenz für Data Driven Marketing, am 04. Mai 2017 in Frankfurt statt. Nach dem German Stevie Award Gold ist der E-Mail Award bereits die zweite Auszeichnung für die Kampagne in diesem Jahr. Die Top 3 der Gewinner der Kategorie "E-Mailing" werden mit REWE Digital und Pixelpark durch weitere Unternehmen komplettiert, die auf artegic Technologie setzen.

Entscheiden für die Jury war im Falle von RTL eine mehrstufige Kampagne zur Neukundengewinnung mit teilautomatisierten, multivariaten Tests mit mehr als 150 Kommunikationsvarianten. Über zahlreiche Parameter wurden sukzessive die jeweils für die Kundengewinnung entscheidungsrelevanten Kriterien identifiziert. Ziel war es, vorhandene E-Mail Kontakte über die Vorteile des TV NOW Plus Abos zu informieren und diese davon zu überzeugen. Bei der Kampagne kam eine neue, eigens von artegic entwickelte und zum Patent angemeldete Lösung zur effizienten Steuerung von multivariater Optimierung zum Einsatz. Das Verfahren basiert auf künstlicher Intelligenz und setzte erstmals neueste Methoden ein.

„Der direkte Kontakt zu den Nutzern via CRM ist ein wichtiger Bestandteil des Erfolgs von TV NOW. artegic hat uns mit fundierter Erfahrung von Anfang an unterstützt, sowohl in der Expertise für digitale Kundenkommunikation, wie auch mit der dafür nötigen technischen Lösungskompetenz. Die Kundengewinnungs-Kampagne des TV NOW Portals war sehr erfolgreich. Wir freuen uns, dass diese Leistung nun durch die Auszeichnung mit dem E-Mail Award 2017 noch ein weiteres Mal unterstrichen wird“, resümiert Robert Dube, Leiter Video on Demand bei RTL interactive, die Zusammenarbeit bei der TV NOW Launch Kampagne.

„Das Projekt ist ein anschauliches Beispiel dafür, wie durch intelligente Optimierung deutliche Ergebnissteigerungen möglich sind wie in diesem Falle 574 Prozent Ergebnis-Uplift. Durch die Fokussierung auf die wirklich wichtigen, entscheidungsgebenden Parameter können Komplexität und Aufwand reduziert und so das ganze Potenzial multivariater Tests genutzt werden. Wir freuen uns, mit RTL interactive nicht nur eine sehr spannende Anwendung für kundenzentriertes CRM zu realisieren, sondern auch neueste Optimierungs-Methoden zum Einsatz zu bringen, die für viele künftige Anwendungen innovative und messbar bessere Ergebnisse bringen werden. Dass wir mit dem E-Mail Award ausgezeichnet wurden, bestätigt uns darin, Kundenzentrierung im digitalen Dialogmarketing durch immer neue, innovative Methoden weiter voranzutreiben.“, so Stefan von Lieven, CEO der artegic AG.