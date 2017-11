Tag Forge Confidential

Mit Confidential stellt die Firma Tag Forge allen Anwendern eine automatisierte Lösung zur sicheren Verwahrung sensibler Dateien zur Verfügung, die tagtäglich mit vertraulichen Dokumenten arbeiten.

Zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie interner Richtlinien, kategorisiert Confidential alle Dateien und Dokumente und lässt vertrauliche Daten nicht nach außen gelangen. Für die Einstufung der Vertraulichkeit, werden den Dokumenten Markierungen bzw. Tags zugewiesen. Das Vergeben von unterschiedlichen Vertraulichkeitsstufen geschieht ganz simpel per Mausklick.

Confidential-Features:

* Automatische Markierung: lokal und in Netzwerken

* 1-Klick-Markierung im Windows-Explorer für Festplatten und externe Laufwerke auch für Teams

* Übersicht zu vertraulich markierten Dateien im Windows-Explorer für das gesamte Team

* Auf Dateinamen und Ablageorte basierende Auto-Markierung

* Markierungen bleiben durch die Explorer-Einbindung auch beim Verschieben von Dateien erhalten

* Synchronisation mit Cloud-Lösungen wie Microsoft Azure, Dropbox, OneDrive, Box.com, Amazon Cloud Drive etc.

* Unterstützung von Wechseldatenträgern und verschlüsselten Speichermedien auf jedem Dateisystem wie NTFS, FAT32, EXT4 usw.* Benachrichtigung über das Confidential Outlook Plug-in beim Versenden einer markierten Datei an einen Kontakt außerhalb des Unternehmens* Kombinierte Markierungen mit dem Outlook Plug-in für schnelles und intuitives Finden* Markieren und Verwalten von Projekten, Dateien, E-Mails und Lesezeichen im Team* Office Plug-in für Markierungen in Word, Excel und PowerPoint* Markierung von verschachtelten E-Mails, Textvervollständigungen, Sortiermethoden usw.* Zentralisiertes Nutzer- und Lizenzmanagement mit Import von Nutzerdaten aus Microsoft ActiveDirectory

Weitere Informationen: https://www.confidential.tech

Verschiedene Nutzergruppen

Das zentralisierte Nutzer-und Lizenzmanagement erlaubt die Erstellung von Nutzergruppen für verschiedene Bereiche, die es ermöglichen, nur bestimmten Personen bzw. Abteilungen und speziellen Teams, den Zugriff auf vertrauliche Daten zu gewähren. Zudem ist der Import von Nutzerdaten aus Microsoft ActiveDirectory möglich. So wird eine sehr einfache Verwaltung von geteilten Inhalten wie Projekte, Dateien, E-Mails und Lesezeichen, mithilfe von Tags, zusammen im Team erreicht.

Markieren und Verwalten

Confidential erlaubt die Zuweisung von Regeln, welche auf Dateinamen und Ablageorte basieren. Mit diesem Auto-Taggen können Benutzer automatisiert und mit sehr geringem Aufwand, große Mengen von Dateien markieren und selbst verwalten. Ordner werden dabei überwacht und neu hinzugefügte Dateien automatisch getaggt. Werden Dateien zwischen Ordnern verschoben, bleibt das Tagging erhalten.

Speicherorte- und Systeme

Für die Markierungen ist man nicht auf lokale Dateien und freigegebene Laufwerke beschränkt. Markierungen funktionieren ebenso auf Wechseldatenträgern, verschlüsselten Festplatten und auf jedem Dateisystem wie NTFS, FAT32, EXT4 usw. Auch in Netzwerken und Cloud-Services abgelegten Dokumenten, lassen sich Tags problemlos zuweisen. Confidential unterstützt dabei Synchronisierungsdienste wie Dropbox, OneDrive, Box.com, Amazon Cloud und viele andere.

Plug-in´s

Neben konventionellen Dokumenten lassen sich auch E-Mails mit einer Markierung versehen. Dafür bringt Confidential ein Plug-in für Microsoft Outlook mit, welches auch Kombinationen von Tags für ein effizientes Auffinden von E-Mails zulässt. Zusätzlich warnt die Software auf dem Desktop, wenn ein Nutzer bestimmte Dateien als E-Mail-Anhang versenden möchte, die nicht für den Empfänger bestimmt sind. Über die Benutzeroberfläche von Confidential zur Kennzeichnung von E-Mails, ist es besonders einfach, verschachtelte Tags, Textvervollständigung, mehrere Sortiermodi und vieles mehr, zu nutzen. Mit dem Office Plug-in integriert sich Confidential auch in Microsoft-Office. So können Markierungen auch in Word-, Excel und Powerpoint-Dokumente geschrieben werden.

Die Chrome-Extension ermöglicht es den Anwendern, Internet-Lesezeichen direkt in Chrome zu taggen. Confidential verfügt über eine API-Schnittstelle, die es Anwendern und Entwicklern erlaubt, individuelle Plug-in’s zu schreiben.

Versionen

Confidential ist kompatibel zu Windows 7, 8 / 8.1 und 10 und in drei Varianten erhältlich. Confidential Free wird kostenfrei angeboten und ist ideal für private Heimanwender und zum Testen. Confidential Pro kann mit €30 jährlich lizenziert werden und spricht professionelle Einzel-Anwender an. Den vollen Funktionsumfang bietet Confidential Corporate, welches die richtige Wahl für Teams, bei Nutzung geteilter Laufwerke darstellt. Hier werden die Kosten auf Anfrage mitgeteilt.

Verfügbarkeit:Confidential steht ab sofort auf der Herstellerseite als EXE-Installer für Einzelplatz-User und als MSI-Installer für die Verteilung in Windows-Netzwerken über Gruppenrichtlinien im Active Directory zum Download zur Verfügung.Einzelplatz: https://www.confidential.tech/downl....onfidential-installer.exe MSI-Installer: https://www.confidential.tech/downl....dential-installer.msi.zip

Das Unternehmen:

Tag Forge IVS wurde im September 2017 von Andrea D´Intino und Maurizio Colucci in Kopenhagen gegründet. Die Software Confidential wurde durch die bei der Entwicklung und Vermarktung der Verwaltungs-Software Tabbles gemachte Erfahrung und durch das Feedback eines Fortune500-Kunden im Oktober 2017 veröffentlicht. Confidential erlaubt es dem Anwender, Dateien und Dokumente zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und interner Richtlinien zu kategorisieren.

Metabeschreibung:

Mit Confidential stellt die Firma Tag Forge allen Anwendern eine automatisierte Lösung zur sicheren Verwahrung sensibler Dateien zur Verfügung, die tagtäglich mit vertraulichen Dokumenten arbeiten. Zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie interner Richtlinien, kategorisiert Confidential alle Dateien und Dokumente und lässt vertrauliche Daten nicht nach außen gelangen.

Meta-Schlüsselwörter:

Tag Forge, Confidential, Schutz, Dokumente, Verwahrung, Vorschriften, Richtlinien, Einstufung, Vertraulichkeit, Markierungen, Tags, Vertraulichkeitsstufen, Auto-Markierung, Synchronisation, Cloud-Lösungen, Outlook Plug-in, Office Plug-in, Chrome, Teams

Deutschsprachiges Bildmaterial zu Confidential:

http://www.confidential.tech/downloads/press/press-de.zip

Kontaktdaten:

Tag Forge IVS

Kastelsvej 9

2100 Copenhagen

Denmark

Tel: +45 71 41 92 37

E-Mail:

D-A-CH und INTERNATIONAL:

BOHMerangPR Dickebohm

Jan-Gerrit Dickebohm

Felix-Wankel-Str. 16

D-26125 Oldenburg



Mobil: +49 (0)171-1919766

Office: +49 (0) 4402-97390-80