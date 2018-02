Kommen Sie zur Infoveranstaltung in der Zahnarztpraxis Dr. Hausamen im Arnulfpark in München.

Wann? Am 24.02.2018 von 11:00 bis 16:00 Uhr

Wo? In den Räumen der Zahnarztpraxis Dr. med. dent. Marc Hausamen (Arnulfstraße 39, 80636 München)

Wer? Dr. med. dent. Marc Hausamen und ein Expertenteam aus den Bereichen Implantatherstellung, Zahntechnik und Dentalhygiene

Am Tag der Zahnimplantate erhalten Sie in der Zahnarztpraxis von Dr. Marc Hausamen Informationen rund um verschiedene Implantationsverfahren, insbesondere über Mini-Implantate und das Konzept „Feste Zähne an einem Tag“. Dr. Hausamen ist Fachzahnarzt für Oralchirurgie sowie geprüfter Experte für Implantologie und heißt Sie gemeinsam mit seinem Expertenteam in den Praxisräumen in der Arnulfstraße in München herzlich willkommen.

Dr. Hausamen hat bereits über 5.000 Zahnimplantate gesetzt und ist ein erfahrener Spezialist auf dem Gebiet der Implantologie. So kann er jeden Patienten ganz individuell behandeln und die beste Lösung bei Zahnlücken oder kompletter Zahnlosigkeit finden.

Zahnimplantate sind künstliche Zahnwurzeln (aus Titan oder Keramik), die fest in den Kieferknochen eingesetzt werden. Mit dem stabil darauf verankerten Zahnersatz fühlen sich diese künstlichen Zähne wie echte Zähne an: Sie können wieder kraftvoll zubeißen. Aufgrund Ihrer sehr hohen Langlebigkeit stellen Zahnimplantate eine optimale Versorgung bei einzelnen fehlenden Zähnen oder kompletter Zahnlosigkeit dar. Das Thema Implantologie vereint sehr viele Komponenten und wirft aus diesem Grund immer wieder verschiedene Fragen auf.

Aus diesem Grund gehen Dr. Hausamen und sein Expertenteam am Tag der Zahnimplantate auf Ihre individuellen Fragen und Anliegen zum Thema Implantologie ein. Darüber hinaus wird es zu jeder vollen Stunde Vorträge zu den neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der modernen Implantologie, „Feste Zähne in 24 Stunden“ und der Versorgung mit Mini-Implantaten geben.

Seine Zahnarztpraxis in München eröffnete Dr. Hausamen 2010. Seitdem finden Patienten hier eine ausgeglichene Mischung zwischen technischem Fortschritt, Professionalität, Qualitätssicherung und familiärer sowie herzlicher Atmosphäre. Das gesamte Team arbeitet unter dem Motto: „Tagtäglich Perfektion für die Zähne unserer Patienten, ohne deren Wohlergehen aus den Augen zu verlieren“.