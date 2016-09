Tag der offenen Tür am 22.09.2016 in der Geschäfsstelle der Initiative TORUS e. V. in Küdinghoven

12. Woche bürgerschaftlichen Engagements - Tag der offenen Tür der Initiative TORUS e. V. in Küdinghoven

Im Rahmen der 12. Woche bürgerschaftlichen Engagements, die in diesem Jahr unter dem

Motto „Engagement macht stark“ steht, veranstaltet die Initiative TORUS e. V. einen Tag der offenen Tür in den Räumen ihrer Geschäftsstelle in Küdinghoven.

Interessierte können sich in lockerer Atmosphäre über die Arbeit des Vereins und

Möglichkeiten aktiver Mitarbeit und Unterstützung informieren und die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter der Geschäftsstelle kennenlernen.

Tag der offenen Tür

am 22. September 2016

11:00-15:00 Uhr

in der Geschäftsstelle der Initiative TORUS e. V.

Kirchstr. 27

53227 Bonn (Küdinghoven)

Der im Rhein-Sieg-Kreis und Bonner Raum engagierte gemeinnützige Verein kümmert sich

um Familien mit schwerstbehinderten und dauerhaft erkrankten Kindern und Jugendlichen.

Mit seinen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bietet er den Betroffenen

Unterstützung, Beratung und Entlastung im Alltag.

Die Aktivitäten umfassen ein Spektrum von individueller Beratung und Begleitung durch Ehrenamtliche über Vermittlung von Unterstützungsangeboten bis hin zu Mithilfe bei der Organisation von Selbsthilfegruppen.

Partnerschaftliches Handeln nimmt bei der Initiative TORUS e. V. einen hohen Stellenwert ein: Interessierte Familienmitglieder haben die Möglichkeit, sich durch Eigeninitiative und Engagement entsprechend ihrer persönlichen Fähigkeiten und Ressourcen einzubringen. Sie können bewusst mitgestalten und werden gleichberechtigte Teammitglieder.

Ehrenamtliche des Vereins erhalten eine grundlegende Vorbereitung für ihre Aufgaben. Sie werden fachlich kontinuierlich fort- und weitergebildet. Ab Frühjahr 2016 findet ein neuer kostenloser Qualifizierungskurs für an ehrenamtlicher

Mitarbeit Interessierte statt. Über entsprechende Informationsabende wird rechtzeitig informiert.