„Tag des Kaffees“ 2016: Am 1. Oktober dreht sich alles um die aromatische Bohne

Bundesweit gibt es zahlreiche Aktionen von Bremen bis Bayern – und auch Berlin ist dabei.

Nur noch wenige Tage, dann ist es wieder so weit: In ganz Deutschland wird am 1. Oktober bereits zum elften Mal der „Tag des Kaffees“ gefeiert – in diesem Jahr sogar international, zusammen mit dem neu geschaffenen „International Coffee Day“. Am Ehrentag der aromatischen Bohne veranstalten zahlreiche Firmen, Röstereien und Cafés besondere Aktionen rund um das Lieblingsgetränk der Deutschen – in Berlin und deutschlandweit wird Kaffee-Kooperative.de dabei sein.

Am 1. Oktober können alle Besucher auf https://kaffee-kooperative.de mit einem 5%-Rabattgutschein einkaufen. Kaffee-Kooperative.de importiert im Direkthandel fertig gerösteten Spitzenkaffee aus Ruanda. So bleibt die gesamte Wertschöpfungskette beim Produktionsprozess in Ruanda.

Die Partnerkooperative in Ruanda ist mehrfacher Gewinner des „Rwanda Cup of Excellence“, der die besten Kaffees des Jahres kürt. Kaffee-Kooperative.de unterstützt diese dabei, neue Märkte zu erschließen und somit die ruandische Wirtschaft zu stärken, um die Strukturen vor Ort zu festigen. Der von Kaffee-Kooperative.de angebotene Café de Maraba wird unter fairen Bedingungen von der Partnerkooperative (Fairtrade international zertifiziert) angebaut und zusätzlich auch in Ruanda geröstet und Aroma-verpackt. Café de Maraba ist ein wunderbar milder und trotzdem aromatischer, geschmackvoller Kaffee aus den Vulkanbergen Ruandas in Ostafrika. 100% Arabica, Bourbon-Bohne, angebaut auf fast 2000 Metern Höhe. Von der Kaffeekirsche bis zur fertigen Bohne wird vier Mal handverlesen. Erfahrene Röstmeister produzieren den fertigen Spitzenkaffee per schonender Trommelröstung.

