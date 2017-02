Taiwan unter den zehn besten Reisezielen für 2017

Taiwan wurde unlängst vom britischen Reiseführerverlag Rough Guides als eines der besten 10 Länder genannt, die man im Jahr 2017 besuchen sollte, was mit den vielfältigen Attraktionen, dem lebhaften Nachtleben und der einzigartigen Kulturlandschaft begründet wurde.

Als eines von nur zwei Ländern in Asien, das es neben Indien auf die Liste schaffte, wurde Taiwan von Rough Guides für die entspannenden heißen Quellen, die moderne Architektur und altertümliche Tempel gepriesen. Der Herausgeber wies zudem darauf hin, dass Besucher dank des hochmodernen Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnnetzes schnell zwischen Taiwans Städten und verschiedenen Naturlandschaften wie ausgedehnten Wäldern, Bergen und sonnigen subtropischen Meeresufern hin- und herreisen können.„Taiwan fängt gerade erst an, die Aufmerksamkeit zu erregen, die es stets verdient hat“, verlautete das Unternehmen. „Die Weltstadt Taipeh wurde im vergangenen Jahr zur Design-Welthauptstadt erklärt, womit die bahnbrechende kreative Szene, New Wave-Cafés und das rundum kultivierte Stadtleben hervorgehoben wurden, während die Küche des Landes und die Nachtmärkte von Weltruf sind.“Der Verlag machte überdies auf die vielfältige Kulturlandschaft des Landes aufmerksam und erwähnte die Verschmelzung japanischer und US-amerikanischer Einflüsse mit chinesischen Traditionen. „Doch als einzige Demokratie in der chinesischsprachigen Welt glänzt Taiwan mit einer einzigartigen Geografie, Mentalität und Identität“, fügte Rough Guides hinzu.Indien steht auf der Liste des Verlages für das Jahr 2017 ganz oben, an zweiter Stelle folgte Schottland und an dritter Stelle Kanada. Die anderen Länder auf der Top Ten-Liste sind Uganda, Bolivien, Nicaragua, Portugal, Finnland und Namibia.Taiwan konnte in den jüngsten Jahren mehr internationale Besucher willkommen heißen, und die beiden Metropolen Taipeh und Taichung standen auf der Rangliste der besten 100 Ziele für Städtereisen 2017, die vor kurzem von der globalen Marktforschungsfirma Euromonitor International veröffentlicht wurde.

Die Euromonitor-Rangliste beruht auf internationalen Ankünften. Laut dem Bericht stand Taipeh im Jahr 2015 mit rund 9,05 Millionen Besucherankünften global auf Rang 14, eine Zunahme von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, womit Seoul auf Rang 15 mit 8,8 Millionen Besucherankünften und Tokyo auf Rang 17 mit 8,46 Millionen Besucherankünften übertroffen wurden.Hongkong war auf der Euromonitor-Liste mit 26,69 Millionen Besucherankünften im Jahr 2015 Spitzenreiter als internationales Ziel für Städtereisen, gefolgt von Bangkok, London, Singapur und Paris.—Quelle: Taiwan Today, 02/03/2017 (KH-E)