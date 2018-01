‘Talking Angela And Germany – Über Angela Und Deutschland Reden’, veröffentlicht von Mira Sound Germany auf Audio Single, DVD und als Download, ist Michel Montecrossa’s New-Topical-Song apropos GroKo, die Große Koalition in Deutschland.

Michel Montecrossa's Single ‘Talking Angela And Germany – Über Angela Und Deutschland Reden’

Michel Montecrossa sagt in seinem New-Topical-Song ‘Talking Angela And Germany – Über Angela Und Deutschland Reden’, dass Deutschland in der gegenwärtigen Entscheidungsstunde europäischer Geschichte eine Große Koalition braucht, um eine starke Regierung zu bilden. Nach seiner Ansicht muss Deutschland mit der Kanzlerin Angela Merkel effizient in der Lage sein gemeinsam mit Frankreich und dessen Präsidenten Emmanuel Macron für die Ausweitung des europäischen Geeintseins in eine EU und Eurasien Kultur- und Freihandelsverbindung zusammen arbeiten zu können. Michel Montecrossa sieht, dass sich die Struktur der Weltmächte gegenwärtig polarisiert und zwei Hauptzonen globalen Einflusses hervorbringt: den EU-Eurasien Kultur- und Freihandelskontinent mit Merkel und Macron als zwei der Hauptgestalter auf der einen Seite und der USA und England Gruppierung mit Trump und May auf der anderen Seite. Wegen dieser immer ausgeprägter werdenden Polarisierung und ihrer Auswirkungen ist es von größter Bedeutung, dass Deutschland eine stabile und starke Regierung durch eine leistungsfähige Große Koalition erhält.

Michel Montecrossa über seinen New-Topical-Song ‘Talking Angela And Germany – Über Angela Und Deutschland Reden’:

“Der New-Topical-Song ‘Talking Angela And Germany – Über Angela Und Deutschland Reden’ entstand als Deutschland eine Große Koalition finden musste, die über enge politische Parteikonzepte hinausblickt, um eine neue deutsche Regierung zu bilden, die fähig ist, gemeinsam mit Frankreich, die Europäische Union in eine neue Ära des EU-Eurasien Kultur- und Freihandelskontinents zu führen.”

Songtext

TALKING ANGELA AND GERMANY – ÜBER ANGELA UND DEUTSCHLAND REDEN (APROPOS GROKO)

Angela now is in the GroKo round. / Angela ist jetzt in der GroKo Runde. / Grand coalition and no taboos. / Große Koalition und keine Tabus.

Oh-ho-ho-ho

Angela, be Europe-strong! / Angela, sei Europa-stark! / Angela, bring Turkey to the table! / Angela, bring die Türkei an den Tisch!

Oh-ho-ho-ho

Angela, boost big Eurasia business! / Angela, stärke große Eurasien-Geschäfte! / Angela, create big immigrants’ education! / Angela, schaffe große Einwanderer Ausbildung!

Oh-ho-ho-hoAngela, make Germany the know-how leader! / Angela, mache Deutschland zum Know-how Führer! / Angela, make Germany the World-Free-Trade leader! / Angela, mache Deutschland zum Welt-Freihandels Führer!Oh-ho-ho-hoAngela, be a world-unifier! / Angela, sei eine Weltvereinigerin! / Angela, don‘t miss the EU-Eurasia chance! / Angela, verpass nicht die EU-Eurasien Gelegenheit!Oh-ho-ho-hoMake Germany a partner for peace and future building! / Mache Deutschland zum Partner für Friedens- und Zukunftsschaffung! / Freedom and Unity is what the world today needs! / Freiheit und Einssein braucht die heutige Welt!Oh-ho-ho-ho

Text & Musik: Michel Montecrossa, © Mira Sound Germany

