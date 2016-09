Tango Nuevo mit Máximo Diego Pujol

Der argentinische Gitarrist und Komponist gilt als ein legitimer Nachfolger Astor Piazzollas und wurde 1989 als bester klassischer Komponist seiner Heimat ausgezeichnet.

Am 23.09.2016 ist er zu Gast bei den Hamburger Gitarrentagen 2016.

Hamburg, 19.09.2016, Schon bei seinen beiden Gastspielen in 2012 und 2014 begeisterte Máximo Diego Pujol das Publikum bei den Hamburger Gitarrentagen mit einem hochintensiven und eindringlichen Vortrag seiner eigenen Kompositionen. Ein besonderes Highlight war dabei die Uraufführung seines Werkes „Balvanera“ gemeinsam mit dem JugendGitarrenOrchester-Hamburg, das er speziell für das junge Ensemble komponiert hatte. Kurz vor dem 7. Hamburger Gitarrenfestival vom 03. – 06.11.2016 gibt es am 23. September 2016 im Rahmen der Hamburger Gitarrentage nun ein Wiedersehen mit dem argentinischen Musiker, der im Jahr 1989 den Preis des Verbands Argentinischer Komponisten als bester Komponist klassischer Musik Argentiniens geehrt wurde.

Vielen gilt Pujol, insbesondere in Form und Tonsprache seiner Werke, als ein legitimer Nachfolger Astor Piazzollas. Die Musik des aus Buenos Aires stammenden Komponisten ist eine spannende Synthese klassischer europäischer Kunstmusik, Elementen des Jazz, Rock und Pop sowie der Musik seiner Heimat. Der Tango und mit ihm traditionelle argentinische Rhythmen wie Milonga, Candombe und Chacarera prägen seine Werke. Inspirieren lässt sich Pujol zudem von den Geräuschen, den Farben, den Gerüchen und der Folklore seiner Heimat.

Pujol zählt - nicht nur in der klassischen Gitarrenszene - weltweit zu den beliebtesten Komponisten. 1995 wurde er zudem zum Professor für Gitarre an der Buenos Aires-Superior-Conservatory of Music Manuel de Falla berufen.

Bei den Hamburger Gitarrentagen wird Máximo Diego Pujol nicht nur konzertant in Erscheinung treten. Sein Besuch wird darüber hinaus durch einen Meisterkurs am 24. und 25.09.2016 ergänzt. Und auch mit dem JugendGitarrenOrchester-Hamburg wird es eine weitere Begegnung geben, um gemeinsam zu proben und zu musizieren.

Vorverkauf | Vorbestellungen und Anmeldungen für alle Konzerte und Kurse der Hamburger Gitarrentage können über die Website http://www.hamburger-gitarrentage.de oder telefonisch unter 040/538 71 66 vorgenommen werden.



Weitere Informationen, Pressefotos & Anmeldung: http://www.hamburger-gitarrentage.de