Taxisharing wird ein Trend? - Taxity macht es vor

Heutzutage ist es ein Wunsch von vielen Menschen, Rücksicht auf die Umwelt zu nehmen.

Dies istnatürlich ein ehrenwerter Wunsch, jedoch ist es in unserer schnelllebigen und modernen Welt sogut wie nicht möglich, komplett auf das Auto zu verzichten. Was soll man also tun, um nochbequem von einem zum anderem Ort zu kommen, ohne der Umwelt zu schaden? Beim Autofahrenheißt die Lösung Car-Sharing und dieses Modell nutzen wir fortan auch bei unseren Taxen, dasStichwort lautet somit Taxi-Sharing.Das System des Taxi-Sharing ist eben so simpel wie genial. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sichIhr Taxi, das Sie beispielsweise für den Weg nach Hause benötigen, mit jemandem zu teilen, derzumindest in dieselbe Richtung gelangen möchte. Die Vorteile dessen liegen auf der Hand, so istdas Teilen eines Taxis natürlich für jeden Einzelnen günstiger, da man die entstandenen Kostennicht komplett allein tragen muss. Auf der anderen Seite ist ein weiterer Vorteil, dass man dieUmwelt schont, indem man sich ein Taxi teilt. Der Grund hierfür ist ebenfalls offensichtlich. Wennzwei Leute, die in dieselbe Richtung müssen, sich ein Taxi teilen, so ist die Belastung der Umweltnatürlich deutlich geringer als wenn jeder der Beiden einzeln in einem separaten Taxi fahrenwürde. Des Weiteren wären natürlich nicht auszuschließen, dass man in dem Mitfahrer auch einenneuen Freund oder sogar die Liebe seines Lebens finden könnte.

Das Konzept dieser Form des Teilens hat sich bereits in vielerlei Hinsicht bewährt. So ist BlaBla-Car heute ein immens erfolgreiches Unternehmen, das denselben Service für Autos anbietet. DieTatsache, dass die Nutzerzahl von Anbietern wie BlaBla-Car und ähnlichen Unternehmen immerweiter steigt, ist ein weiterer Indiz dafür, dass das umweltschonende und kostengünstigere Teilenvon Fortbewegungsmitteln für die meisten Deutschen durchaus infrage kommt.