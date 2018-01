Teamverstärkung: Michael Rügler übernimmt Produktionsleitung beim Bremer Kalenderhersteller terminic

Seit Anfang des Jahres verstärkt Michael Rügler als neuer Produktionsleiter das Team des Bremer Kalenderherstellers terminic und übernimmt damit die Verantwortung für den gesamten Produktionsbereich.

Michael Rügler verstärkt seit Januar 2018 als Produktionsleiter das Team des Kalenderherstellers terminic

[Großes Bild anzeigen]

Dem 51-jährigen Bremer unterliegen neben dem Einkauf und der Investitionsplanung für Vorstufe, Druck und Weiterverarbeitung unter anderem auch die Bereiche Kalkulation, Produktionsplanung und -optimierung sowie Personalführung. Zuvor war der gelernte Druckformhersteller als technischer Leiter bei einem mittelständischen Kalenderhersteller und Akzidenzdruckhaus tätig.„Ich bin seit 35 Jahren in der Branche zu Hause. Meine Leidenschaft und Begeisterung gilt dem Druck-Handwerk und dem, was wir damit erschaffen. Als Produktionsleiter bei terminic habe ich die Chance, meine Erfahrungen in einem traditionsreichen und zugleich innovativen Unternehmen, das sich auf seine absolute Kernkompetenz – die Herstellung qualitativ hochwertiger und nachhaltiger Werbekalender – fokussiert, einzubringen und auszubauen. Das Gefühl, etwas bewegen zu können – bei den Prozessen, Produkten und Mitarbeitern – stellt dabei den besonderen Reiz dar“, so Rügler.

Auch Wolfgang Rolla du Rosey, Geschäftsführer der terminic GmbH, freut sich darauf, die Zukunft des Unternehmens gemeinsam zu gestalten: „Die Zeit steht nie still – das wissen wir als Kalenderhersteller vermutlich wie kein anderer. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Herrn Rügler neue Projekte anzuschieben, um uns und unsere Produkte stetig weiter zu entwickeln.“



terminic gehört zu den führenden europäischen Kalenderherstellern. Seit der Entwicklung des weltweit ersten 3-Monatskalenders im Jahr 1937 produziert das Unternehmen hochwertige Werbekalender in über 35 Sprachen und Sprachkombinationen im Standard und liefert diese in Millionenauflage in nahezu alle Länder der Welt. Das mehr als 30 verschiedene Modelle umfassende Portfolio beinhaltet Wandkalender mit 3-, 4-, 5-, 6- 7- und 8-Monatsübersicht, diverse Tisch- und Plakatkalender sowie die erste 3-Monatskalender-App für iphone und Android.

Produziert wird dabei nach höchsten und zertifizierten Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards. So ist terminic beispielsweise nach ISO 12647 ProzessStandard Offsetdruck für den besonders anspruchsvollen Kartonagendruck zertifiziert, verwendet ausschließlich FSC®-zertifizierte Papiere und Kartonagen aus nachhaltiger Forstwirtschaft sowie mineralölfreie Druckfarben und bietet seinen Kunden an, die Kalender klimaneutral zu produzieren.