TechDivision gewinnt mytheresa.com als Kunden

Mit mytheresa.com gewinnt der Magento Enterprise Partner TechDivision einen der weltweit führenden Online-Retailer für Damen-Luxusmode als Kunden und unterstützt die technische Weiterentwicklung und Optimierung des internationalen Shops.

mytheresa.com (http://www.mytheresa.com ) ist einer der weltweit führenden Online-Retailer für Luxusmode. Lanciert im Jahr 2006, steht mytheresa.com für die beste Auswahl aus Kollektionen von über 180 internationalen Top-Designern wie Balenciaga, Saint Laurent, Valentino und vielen mehr. Das Sortiment besteht aus Kleidung, Schuhen, Taschen und Accessoires. 2014 wurde mytheresa.com von der Neiman Marcus Group LTD LLC, einem Luxus – multibrand omni channel fashion retailer, übernommen.

Technologisch hat sich mytheresa.com bereits sehr früh für die Enterprise Shop-Software Magento und die damit verbundenen Vorteile in Bezug auf Flexibilität sowie Time-to-Market entschieden und den Shop in den letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut.

Um die ehrgeizigen Wachstumspläne auch weiterhin erreichen zu können, hat sich mytheresa.com entschieden, die technologische Weiterentwicklung der Plattform durch den Magento Enterprise Partner TechDivision mit Sitz in Kolbermoor/Rosenheim sowie München unterstützen zu lassen.

„Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir mit mytheresa.com einen so renommierten und erfolgreichen Online-Pure-Player, von unserem Know-how und unserer Entwicklungsstärke überzeugen konnten und freuen uns auf die Weiterentwicklung der bestehenden Plattform“, so Stefan Willkommer, Geschäftsführer der TechDivision GmbH.

mytheresa.com ist weltweit ein Magento-Vorreiter, weil damit bereits sehr früh die enorme Leistungsfähigkeit und Flexibilität von Magento Enterprise demonstriert werden konnte. Die Systemlandschaft entspricht dabei dem, was im Enterprise-Umfeld inzwischen State-of-the-Art ist: Anbindungen an CRM, ERP und Fulfilment, externe Enterprise-Suchtechnologie, Email-Marketing-Integration, CMS-Anbindung, RTL-Version (Right-To-Left) für den arabischen Raum, High-Performance Hosting im Cluster uvm..

„Wir haben uns im Vorfeld diverse Magento Dienstleister angesehen und auch mit Magento direkt Rücksprache gehalten. Am Ende fiel unsere Wahl relativ eindeutig auf TechDivision und nach den ersten Monaten der Zusammenarbeit hat sich unsere Entscheidung als absolut richtig erwiesen. Wir haben mit TechDivision den richtigen Partner gefunden, um unsere beschleunigte Weiterentwicklung des Webstores tatkräftig zu unterstützen“, so Sebastian Dietzmann, Geschäftsführer von mytheresa.com.

Für die Zukunft stehen diverse Weiterentwicklungen am bestehenden Multi-Shop-System mit mehr als 30 Storeviews an. Zudem wird an verschiedenen neuen Features gearbeitet, auf die sich die mytheresa.com KundInnen in diesem Jahr freuen können.



Über mytheresa.com

Über TechDivision

Die TechDivision GmbH gehört als Magento Enterprise Partner der ersten Stunde, TYPO3 Association Gold Member sowie Hersteller von appserver.io – einer neuen extrem leistungsfähigen Infrastrukturlösung für Webapplikationen der neuesten Generation - zu den führenden Adressen für anspruchsvolle Webentwicklung und Digitalisierung von Geschäftsprozessen im deutschsprachigen Raum. Neben diversen mittelständischen Kunden vertrauen auch international agierende Unternehmen wie Ritter-Sport, ZORO Tools, Salewa, FERRERO oder Cherry auf das Know-how und die Erfahrung von TechDivision. Aktuell verfügt TechDivision über zwei Standorte in Rosenheim/Kolbermoor und München und beschäftigt insgesamt rund 80 Mitarbeiter.

Mehr über TechDivision lesen Sie unter http://www.techdivision.com .