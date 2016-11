TechDivision startet Veranstaltungsreihe zum Thema New Work

Der Begriff „New Work“ geistert im Zuge der zunehmenden Digitalisierung bzw. Digitalen Transformation immer häufiger durch die Führungsetagen von Unternehmen.

Mit der zunehmenden Digitalisierung ergeben sich meist auch massive Auswirkungen auf die Arbeitswelt und die Anforderungen an Mitarbeiter. Mit einer kostenlosen Veranstaltungsreihe zum Thema „New Work“ möchte der Webtechnologiedienstleister und Online-Marketing-Spezialist TechDivision etwas Aufklärung betreiben und konnte hierfür zwischenzeitlich recht namhafte Referenten gewinnen.

Am Dienstag, 22.11.2016 veranstaltet TechDivision am Stammsitz in Kolbermoor bei Rosenheim das erste New Work Meetup. Mit diesem Veranstaltungsformat wird zukünftig in regelmäßigen Abständen – hierzu ist ein monatlicher Turnus vorgesehen – eine kostenlose Infoveranstaltung zu Themen rund um das moderne Arbeitsleben stattfinden.

Neben dem Schwerpunkt HR werden darüberhinaus auch die Bereiche IT, Marketing und Recht – zu denen es ebenfalls New Work Verbindungen und Abhängigkeiten gibt – adressiert.

Den Anfang dieser Vortragsreihe macht der Unternehmensgründer und Visionär Roland Dürre – Gründer und ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Interface AG – zum Thema „Was bei der Digitalisierung gerne vergessen wird!“

Die Digitalisierung verändert unser Leben wohl noch wesentlicher, als dies die „industrielle Revolution“ getan hat – und dies auch noch in unvorstellbarem hohem Tempo.

Der daraus resultierende Wandel betrifft alle Bereiche der Gesellschaft wie Unternehmen (Wirtschaft und Produktion - Industrie 4.0), Mobilität, Kommunikation, Familie, Gesellschaft. Die verblüffenden Folgen und Veränderungen im individuellen und kollektiven Leben werden von vielen Menschen nicht verstanden und erzeugen Ängste. Was wird die Zukunft uns da noch alles bringen?

In seinem Vortrag möchte der Referent Roland Dürre mögliche Auswirkungen der fortschreitenden Digitalisierung auf die Gesellschaft und uns Menschen beleuchten. Nach dem Vortrag besteht ausreichend Möglichkeit zur Diskussion und zum Erfahrungsaustausch. Die Veranstaltung richtet sich in erster Linie an Unternehmer und Führungskräfte.

Die Teilnahme ist kostenlos, jedoch sind die Plätze äußerst begrenzt. Daher ist eine verbindliche Vorabanmeldung unter nachfolgendem Link oder per Email an zwingend erforderlich: https://www.meetup.com/de-DE/Rosenh....-Meetup/events/234751420/

Die nächsten Veranstaltungen sind bereits bestätigt und werden demnächst auf der Meetup-Seite sowie in den sozialen Kanälen veröffentlicht. Ende Januar wird im New Work Meetup das Thema „Management im digitalen Zeitalter“ behandelt werden. Für Februar konnte der renommierte Personaltrainer und Psycho-Neuro-Immunologe Dr. Sebastian Spörer als Referent zum Thema „Begeisternde Führungskräfteentwicklung inspiriert durch Neurobiologie“ gewonnen werden.

Kontakt

TechDivision GmbH

Dominik Haller M.A.

Spinnereiinsel 3a

83059 Kolbermoor

Tel. +49 8031 221055-0

Fax +49 8031 221055-22

E-Mail:

Internet: http://www.techdivision.com

TechDivision GmbH

TechDivision gehört als Magento Enterprise Partner der ersten Stunde, TYPO3 Association Gold Member sowie Hersteller von appserver.io – einer neuen extrem leistungsfähigen Infrastrukturlösung für Webapplikationen der neuesten Generation - zu den führenden Adressen für anspruchsvolle Webentwicklung und Digitalisierung von Geschäftsprozessen im deutschsprachigen Raum. Über die eigene Consulting-Unit TechDivision eConsulting können dabei umfassende Beratungs- und Coachingleistungen rund um Digitalisierung und New Work angeboten werden, auf die so namhafte Kunden wie die Allianz, Beyerdynamic oder Schwan Cosmetics zurückgreifen.

Neben diversen mittelständischen Kunden vertrauen auch international agierende Unternehmen wie Ritter-Sport, IGEPA Group, Salewa, FERRERO oder Cherry auf das technische Know-how und die Erfahrung von TechDivision. Aktuell verfügt TechDivision über zwei Standorte in Rosenheim/Kolbermoor und München und beschäftigt insgesamt mehr als 70 Mitarbeiter.

Mehr über TechDivision lesen Sie unter http://www.techdivision.com .