TechDivision veröffentlicht Magento 2 Import Framework (M2IF)

Der Magento Enterprise und Magento 2 Trained Partner TechDivision veröffentlicht auf Github ein extrem leistungsfähiges Import Framework für Magento 2 (M2IF), das zudem echtes Multithreading in PHP unterstützen wird.

Dadurch kann der häufige Flaschenhals der Produktimporte umgangen werden.Nicht nur beim initialen Setup eines Shop-Projektes spielen Importe bzw. Importmöglichkeiten eine sehr wichtige Rolle. Unterschiedlichste Produktdaten inkl. Medien wie z.B. Bilder und/oder Videos müssen in den Shop übertragen werden. Gerade bei umfangreichen Produktsortimenten bzw. einer sehr großen Anzahl an SKUs kann ein solcher Import durchaus eine größere Herausforderung darstellen.

Die weltweit führende Shopsoftware Magento bietet in der aktuellen Version 2 wie bereits in der Vergangenheit einen Standard-Importer an. Wenn man jedoch mit einer 6- oder gar 7-stelligen Anzahl an Produkten konfrontiert wird, kann es hier abhängig von der genauen Beschaffenheit der Produkte sowie auch der Hardware zu Problemen kommen - insbesondere dann, wenn für Importprozesse nur kleine Zeitfenster verfügbar sind.

Bereits in der Vergangenheit gab es hierzu verschiedenste Lösungsansätze und auch TechDivision verfolgte bei der Arbeit mit Magento in der Vergangenheit – abhängig von den genauen Anforderungen des Kunden – unterschiedliche Ansätze.

Aus den Learnings zahlreicher Magento-Projekte seit 2008 hat der Magento Enterprise Partner TechDivision für Magento 2 ein komplett neues und extrem leistungsfähiges Import Framework entwickelt, das unter anderem folgende Vorteile bietet und das jetzt auf Github veröffentlicht wurde:

- Signifikante Performanceverbesserung

- Geringer Speicherverbrauch

- Unterstützung von Multithreading/Multiprocessing

- Einfache Wartung und Erweiterung

Im Gegensatz zu bestehenden Ansätze wurde das TechDivision Import Framework nicht als Magento 2 Extension implementiert. Trotzdem bestehen auch keinerlei Abhängigkeiten zu anderen Frameworks wie Symfony, Laravel etc., da unabhängige Komponenten zur Verfügung gestellt werden, die je nach Bedarf über Composer kombiniert werden können.

Darüberhinaus wird das Import Framework für Magento 2 durch den Einsatz von appserver.io zukünftig auch echtes Multithreading unterstützen – ein Novum im PHP-Umfeld.

Derzeit befindet sich das M2IF in der Alpha-Phase und steht auf Github unter nachfolgendem Link zum Download zur Verfügung: https://github.com/techdivision/import



Kontakt

TechDivision GmbH

Herr Josef Willkommer

Spinnereiinsel 3a

83059 Kolbermoor

Tel. +49 8031 221055-0

Fax +49 8031 221055-22

E-Mail:Internet: http://www.techdivision.com



TechDivision GmbH

Der Webtechnologiedienstleister und Magento Enterprise Partner TechDivision gehört im deutschsprachigen Raum zu den führenden Adressen für anspruchsvolle eCommerce-Lösungen mit Magento sowie die Digitalisierung von Geschäftsprozessen auf Basis von Open Source Technologien. Das Leistungsspektrum von TechDivision reicht von Consultingleistungen über Konzept und Designentwicklung sowie Implementierung und Betreuung bis hin zu Online-Marketing. Neben diversen mittelständischen Kunden vertrauen auch international agierende Unternehmen wie Allianz, Ritter-Sport, ZORO Tools, Salewa, FERRERO oder Cherry auf das Know-how und die Erfahrung von TechDivision. Aktuell verfügt TechDivision über zwei Standorte in Rosenheim/Kolbermoor und München und beschäftigt insgesamt mehr als 75 Mitarbeiter. Mit dem eStrategy-Magazin veröffentlich TechDivision zudem einmal im Quartal das führende Online-Magazin zum Thema eCommerce und Online-Marketing in der DACH-Region. Das Magazin kann kostenlos unter http://www.estrategymagazin.de herunter geladen werden.