TechDivision veröffentlicht Whitepaper zu Datensicherheit von Online-Shops

Der Magento Enterprise und Magento 2 Trained Partner TechDivision hat in Zusammenarbeit mit Dr. Matthias Orthwein, Fachanwalt für IT-Recht aus der renommierten Kanzlei SKW Schwarz ein Whitepaper zur Datensicherheit von Online-Shops und Webapplikationen veröffentlicht, das unter dem angegebenen Link kostenlos zum Download bereitsteht.

Bereits im Vorfeld wurde das Thema Datensicherheit als eines der Top-Themen für 2017 immer wieder genannt und inzwischen vergeht kaum mehr ein Tag, an dem nicht irgendwelche Meldungen über gehackte Softwaretools bekannt werden. Erst die letzten Tagen hat eine Meldung über rund 1.000 angegriffenen Online-Shops aus Deutschland für Unruhe gesorgt.

Im Whitepaper werden einige Hintergrundinformationen zu beliebten und weitverbreiteten Softwarelösungen wie Magento, Wordpress oder Drupal und deren Sicherheitsstand sowie zum allgemeinen Umfang mit Datensicherheit geben.

Darüberhinaus enthält das Whitepaper wertvolle Tipps und Hinweise zu den folgenden Fragestellungen:

- Warum muss ein Webshop aktualisiert werden, auch wenn er problemlos läuft – gilt nicht „never touch a running system“?

- Müssen nur Magento Onlineshops aktualisiert werden?

- Genügt es nicht, wenn der Softwarehersteller sich um das Problem kümmert?

- Was passiert, wenn ein Onlineshop nicht aktualisiert wird?

- Was muss der Onlineshop Betreiber tun, wenn er einen Einbruch in den Onlineshop feststellt?

Zusätzlich erhalten Leser einige kurze und knackige Tipps, auf welche Dinge besonders geachtet werden sollen und wo man weiterführende Informationen rund um das Thema Datensicherheit und Security von (Web-)Applikationen erhält.

Das Whitepaper steht unter folgendem Link zum kostenlosen Download bereit:

https://www.techdivision.com/blog/d....ines-der-top-themen-2017/



