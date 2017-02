TechDivision veröffentlicht Whitepaper zu agilem (Projekt-) Management

Der Webtechnologiedienstleister TechDivision hat ein kostenloses Whitepaper zu modernem und agilem Projektmanagement mittels Scrum, Kanban, Management 3.0 & Co. veröffentlicht.

Dabei wird auf über 100 Seiten Wissenswertes zu agilem Projekt- und Unternehmensmanagement anschaulich erläutert und mit Praxisbeispielen untermauert.

Bereits recht früh erkannte man bei TechDivision, dass die zunehmende Geschwindigkeit und Komplexität insbesondere im Digitalisierungsumfeld andere Vorgehens- und Managementmethoden erfordert. Agiles (Projekt-) Management mit Scrum, Kanban und Co. sind hier passende Schlagwörter. Um diese flexible Art des Managements erfolgreich realisieren zu können, benötigt man allerdings auch auf Seiten der Mitarbeiter zum Teil komplett andere Ansätze bei denen insbesondere die Verantwortung und Entscheidungskompetenz dahin "wandern" muss, wo Projekte operativ auch erledigt werden. Mit anderen Worten: "Das Management ist heutzutage zu wichtig, um es den Managern alleine zu überlassen."

TechDivision hat sich in den letzten Jahren hin zu einem agilen und in Teilen selbstorganisierenden Unternehmen entwickelt, bei dem die Mitarbeiter entsprechende Freiräume aber auch Verantwortung erhalten. Im Whitepaper wird neben bereits so bekannten Projektmanagementansätzen wie Scrum und Kanban insbesondere auch auf das Thema Management 3.0 und den Transformationsprozess von TechDivision mit den damit verbundenen Erfolgen aber auch Schmerzen eingegangen.

Im Projektmanagement-Whitepaper werden dabei unter anderem die folgende Themen aufgegriffen:

- „Plan Driven Development“ vs. „Vision Driven Development“

- Agiles Vorgehen ist iterativ und inkrementell. Was heißt das?

- Agile Anforderungsanalyse mit Impact Mapping

- Agiles Projektmanagement mit Scrum

- Agiles Projektmanagement mit Kanban

- Kanban vs. Scrum

- Vertragsgestaltung bei Webprojekten

- TechDivision Bubble Budgeting

- Warum ein traditioneller Ausschreibungsprozess nicht mehr zeitgemäß ist.

- Agile Methoden sind erfolgreich(er) und auf dem Vormarsch

- Der agile Evaluierungsprozess

- Agile Arbeitsweisen eignen sich nicht nur für die Entwicklung...

- Das Digitalisierungsmanagement-Dilemma

- Agile Management Innovations (AMIs) - Hilfsmittel zur Agilisierung eines Unternehmens

- Der TechDivision Agilisierungsprozess und einige Learnings daraus

Eine Vorschau sowie der kostenlose Download des Dokumentes sind unter folgender Webseite verfügbar: https://www.techdivision.com/projektmanagement-whitepaper

Das Dokument wird zukünftig laufend aktualisiert und erweitert.



Kontakt

TechDivision GmbH

Herr Josef WillkommerSpinnereiinsel 3a83059 KolbermoorTel. +49 8031 221055-0Fax +49 8031 221055-22E-Mail:Internet: http://www.techdivision.com



TechDivision GmbH

Der Webtechnologiedienstleister und Magento Enterprise Partner TechDivision gehört im deutschsprachigen Raum zu den führenden Adressen für anspruchsvolle eCommerce-Lösungen mit Magento sowie die Digitalisierung von Geschäftsprozessen auf Basis von Open Source Technologien. Das Leistungsspektrum von TechDivision reicht von Consultingleistungen über Konzept und Designentwicklung sowie Implementierung und Betreuung bis hin zu Online-Marketing. Neben diversen mittelständischen Kunden vertrauen auch international agierende Unternehmen wie Allianz, Ritter-Sport, ZORO Tools, Salewa, FERRERO oder Cherry auf das Know-how und die Erfahrung von TechDivision. Aktuell verfügt TechDivision über zwei Standorte in Rosenheim/Kolbermoor und München und beschäftigt insgesamt mehr als 75 Mitarbeiter. Mit dem eStrategy-Magazin veröffentlicht TechDivision zudem einmal im Quartal das führende Online-Magazin zum Thema eCommerce und Online-Marketing in der DACH-Region. Das Magazin kann kostenlos unter http://www.estrategy-magazin.de herunter geladen werden.