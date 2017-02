Technische Lösungsintegration: strategischen Partnerschaft zwischen der Mtel und converneo

converneo und Mtel – strategische Partnerschaft für technische Lösungsintegration

Mit der Zusammenarbeit unterstützt converneo die Mtel bei der technischen Lösungsintegration des Mtel Produktportfolios auf dem deutschen Markt.

Hintergrund

Insbesondere bei der Office Telefonie dominieren traditionell On-Premise-Produkte. Die vielfältigen Vorteile von Services aus der Cloud werden immer mehr zu einem entscheidenden Markttreiber in der Service-Landschaft von Organisationen, die bestmöglich für ihre Kunden da sein wollen. converneo hat die Zeichen der Zeit erkannt und setzt mit Mtel auf einen Partner, der state-of-the-art Unternehmens-Telefonie liefert, optional auf die Bedürfnisse integriert und pflegt – aus der Cloud.

On-Premise vs. Cloud

"Die virtuelle PBX von Mtel ist eine gute Ergänzung zu unserem Best of Breed Ansatz" sagt Sebastian Quart, Geschäftsführer der converneo. "Immer mehr Unternehmen setzen auch bei der Office Telefonie auf Cloud Lösungen, zumal die ISDN Welt nun bald Geschichte sein wird. Flexibilität, Skalierbarkeit, die Verfügbarkeit der neusten Updates und Features sprechen eindeutig für Cloud-Lösungen sowie die Migration weg von der bestehenden lokalen Systemlandschaft.“

Strategische Partnerschaft zwischen Mtel und converneo

[Großes Bild anzeigen]

Gemäß Thomas Beer, Sales Director DACH und CEE von Mtel, ist die strategische Zusammenarbeit mit converneo ein wichtiger Schritt für Mtel. "In dem High-End-Contact Center-Markt verlagern sich die Anforderungen verstärkt hin zu SaaS/Cloud-Lösungen. Wir sehen immer mehr Unternehmen, die sich für eine Cloud-Lösung entscheiden, anstatt weiterhin in die teure Pflege bestehender Systeme oder gar in Neuanschaffungen von On-Premise Lösungen zu investieren. converneo ist ein wichtiger Integrationspartner für unsere Kunden mit einer hohen Expertise wenn es darum geht, innovative, qualitativ hochwertige Lösungen für Contact Center zur Verfügung zu stellen."

Mtel, die Experten im Kundenkontakt

Mtel bietet ein vollständiges Portfolio an intelligenten IT-/Telekommunikations-Dienstleistungen an, mit denen Sie Ihren Kundenkontakt steuern und überwachen können. Diese Dienstleistungen liefern wir in einem Software-as-a-Service (SaaS)-Modell, das wir einfach in jede bestehende IT-Struktur integrieren können. Unser integraler Erreichbarkeitsansatz stellt die Kundenbeziehung in den Mittelpunkt. Das Serviceniveau kann auf jeden Kunden individuell abgestimmt werden - unabhängig davon, wo und wie der Kontakt stattfindet, im Contact Center, im Büro, in einer Filiale oder unterwegs, über Telefon, E-Mail oder Chat, auf Ihre Initiative hin oder die des Kunden. Vertrauen, Flexibilität, Kosten-Effizienz und Partnerschaften mit den Kunden für einen optimalen Kundenservice gegenüber Endkunden sind die Ziele der Mtel.

Mtel bearbeitet rund 130 Millionen Kundenkontakte pro Jahr.

Über converneo

Die converneo bietet Beratung, Produkte und Dienstleistungen rund um ihre Kundenkommunikation. Mit moderne Technologien und Architekturen, innovativen Lösungen und Services erhöht converneo die Produktivität von Kunden-Service Organisationen und senkt Kosten. Ob zentral oder dezentral, ob Installation, Betrieb oder Migration entwerfen die Kundenservice/Solution - Architekten/Spezialisten der converneo gemeinsam mit den Kunden die bestmögliche Lösung, setzen diese um und betreuen nachhaltig deren Betrieb. Mit langjähriger Erfahrung, hoher Branchenkompetenz und Leidenschaft ist die converneo einer der Spezialisten auf dem Markt und unterstützt ihre Kunden bei der Realisierung Ihrer Visionen und Anforderungen.