TechnologieZentrum Ludwigshafen zu 100 Prozent belegt

Derzeit befinden sich 27 Mieter und fünf Gründungsinteressierte im TZL-Regionales Innovationszentrum.

In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres ist die Nachfrage nach Büroräumen und Beratung im TZL deutlich gestiegen. Zwei neue Unternehmen sind eingezogen und fünf Gründer nehmen das besondere Angebot des TZL in Anspruch, in der Vorgründungsphase einen Raum zu vergünstigten Konditionen zu mieten. So können sie in einem betreuten Umfeld ihr Gründungsvorhaben ausarbeiten und das eigene Unternehmen starten. Dieses so genannte Inkubator-Angebot kann für die Dauer von drei bis sechs Monaten genutzt werden und beinhaltet auch betriebswirtschaftliche Beratung, Unterstützung bei der Erstellung von Business Plänen sowie Fördermittelberatung.

Weitere 14 Unternehmen, die sich im Umfeld des TZL befinden, nehmen die sonstigen Leistungen des Gründerzentrums in Anspruch, wie Post- und Office-Services, Seminar- und Besprechungsräume.

Auch Externe nutzen die Infrastruktur des TZL für die Durchführung von Seminaren, Schulungen, Meetings und anderen Veranstaltungen.„Wir freuen uns, dass wir voll ausgebucht sind, nichtsdestotrotz können sich technologieorientierte und innovative Unternehmen und Start-ups weiterhin bei uns melden, da in absehbarer Zeit wieder Räumlichkeiten durch den Auszug von Unternehmen frei werden“, erklärt der Geschäftsführer Michael Hanf.

Das TZL - Regionales Innovationszentrum Ludwigshafen gehört zu den fünf Technologiezentren in den Oberzentren des Landes Rheinland-Pfalz. Gesellschafter der TZL GmbH sind das Land vertreten durch das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau mit 70% und die Stadt Ludwigshafen mit 30%.