Technology Summit 2016 im Ziggo Dome Amsterdam

Location, Zeitplan, Logistik. Ist die Planung und Vorbereitung für eine Veranstaltung erst einmal abgeschlossen, beginnt die Phase der praktischen Durchführung vor Ort.

Für unseren Projektleiter und sein Team begann der Auf- und Abbau für den Technologiekongress eines internationalen Kabelnetzbetreibers – den Tech Summit 2016 – um acht Uhr dreißig im Ziggo Dome Amsterdam.

Als Ausstatter begleitete Party Rent die ausführende Agentur Luidkeels ebenfalls in der zweitägigen Phase der Realisierung der Veranstaltung: Gewünscht war ein klares Konzept, welches das Look & Feel des zukunftsweisenden Kongresses wiedergibt. Bars, Buffets und Bistrogruppen für den Empfang, Publikumsbestuhlung für den Kongress und Bankettmöbel für den Abend wurden in einem futuristisch anmutenden Design auf insgesamt 3.500 m² hergerichtet. Frank Geurink, der das Projekt aufseiten Party Rent Arnheim betreut hat: „Die Location musste während der Veranstaltung von einer Konferenz zu einem Abenddinner für 1.400 Gäste umgebaut werden. Mit einem 15 Mann starken Team und 20 Mitarbeitern von Select Catering haben wir also 1.600 Stühle in Reihen, um rund 300 Esstische ergänzt und so innerhalb von zwei Stunden zu einem Bankett neu arrangiert. Das schonte das Budget unseres Kunden.“

Ziggo Dome Amsterdam: 1.600 Designstühle für den Tech Summit 2016

Kurzprofil:

Die Party Rent Group ist ein europaweit agierender Eventausstatter mit 23 Standorten und mehr als 700 Mitarbeitern in Deutschland, den Niederlanden, Österreich, Frankreich, Luxemburg und Skandinavien. Seit über 20 Jahren setzt die Gruppe ganzheitliche Ausstattungskonzepte für Veranstaltungen jeglicher Art und Größe um. Der Anspruch dabei: die perfekte Atmosphäre.