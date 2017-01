Teilstipendien erhalten: Austauschschüler freuen sich über Zuschuss

Bonn, 24. Januar 2016. Vierzehn Jugendliche, die in diesem Jahr einen Kanada-Austausch erleben werden, haben am vergangenen Wochenende von ihrer Austauschorganisation ec.se die Zusage für ein Teilstipendium erhalten.

So kann der High School-Aufenthalt mit guten Vorzeichen starten!

Bereits seit einigen Jahren organisiert ec.se die im November stattfindenden High School Kanada Informationstage in Bonn, Hamburg und Darmstadt. Bei der vergangenen Veranstaltungsreihe vor zwei Monaten erkundigten sich über 100 Familien zu einem Schulaufenthalt in Kanada. Schulbezirke aus verschiedenen Regionen des Landes präsentierten sich und einige stellten Teilstipendien in einer Höhe von bis zu 1.500 kanadischen Dollar zur Verfügung. „Auch wenn es vorrangig um das persönliche Kennenlernen ging, nahmen viele der anwesenden Familien die Gelegenheit wahr, sich um einen Zuschuss zu bewerben.“ so ec.se-Geschäftsführer Thomas Eickel.

Bis die entsprechenden Unterlagen jedoch beisammen waren, vergingen noch einige Wochen. Zu Beginn des Jahres wurden alle vollständigen Bewerbungsunterlagen von den Kanadiern gesichtet und schließlich die Teilstipendiaten ausgewählt.

Jubel über das Teilstipendium für den Kanada-Austausch © ec.se GmbH

Insgesamt vierzehn Schülerinnen und Schüler konnten dieses Mal von sich überzeugen. Am vergangenen Wochenende verkündete ec.se den Familien die gute Nachricht, und erste Rückmeldungen gingen bereits bei ec.se ein. Dr. Christina Spenneberg, deren Tochter ab September in Ontario zur Schule gehen wird, sagt beispielsweise: „Über die Zusage des Teilstipendiums haben wir uns sehr gefreut!“

Neben dem dieses Jahr im Trend liegenden Land Kanada vermittelt ec.se Austauschschüler auch in die USA, nach Neuseeland und Australien.