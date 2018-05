Unter dem Benutzernamen „telecom_behnke“ präsentiert der Spezialist für Tür- und Notrufkommunikation seit Mitte Mai ganz neue Einblicke auf Instagram.

Social Media verändert seit Jahren unsere Kommunikation und Medien. Über 57 Millionen Menschen besitzen in Deutschland ein Smartphone und nutzen fast täglich ein soziales Netzwerk.Die Zielgruppen werden durch Social Media nicht nur schneller und direkter erreicht, sondern haben die Möglichkeit zu reagieren und in einen Dialog zu treten. Informationen über Innovationen, Entwicklungen und andere Themen rund um das Unternehmen werden via Social Media direkt an die Entscheider übermittelt und stehen diesen rund um die Uhr zur Verfügung.

Viele Betriebe und Unternehmen der Elektrobranche nutzen diesen Kommunikationsweg zusätzlich zu den klassischen Medien. Eine crossmediale Präsenz bietet viele Vorteile. Telecom Behnke möchte neben den bereits bespielten Kanälen – wie Facebook, Twitter, YouTube – jetzt auch von Instagram Gebrauch machen.

Mittlerweile gibt es über 15 Millionen Menschen in Deutschland, die diese App verwenden und es werden täglich mehr. Seit Mitte Mai 2018 haben Nutzer über Produktvorstellungen, Innovationen, Veranstaltungen, hinaus, die Möglichkeit viel persönlichere Einblicke in die Firma Behnke in Form von Fotos, Videos und Stories zu bekommen. Diese richten sich an verschiedene Zielgruppen. Der Wunsch hinter der neuen Präsenz lautet Kundennähe herstellen und ins Gespräch treten. Mit der Positionierung auf Instagram schlägt Telecom Behnke bewusst einen neuen Weg ein. Die Chronik des Familienunternehmens ist um ein Datum reicher.