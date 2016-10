Telefonhotline für alle Fragen zur Ergotherapie

Die Telefonhotline des DVE (Deutscher Verband der Ergotherapeuten e.V.) zum Welt-Ergotherapie-Tag am 27. Oktober hat sich bewährt.

Auch dieses Jahr können Betroffene, Angehörige oder Interessierte in der Zeit von 10-18 Uhr die 07248 91810 wählen. Experten beantworten alle Fragen rund um die Ergotherapie und ergotherapeutische Behandlungsmöglichkeiten.

Wie groß das Spektrum der Ergotherapie ist, lässt die Kampagne des Verbands „Volle Kraft im Leben“ erahnen. Sie zeigt eindrucksvoll und eingängig, wer und in welcher Situation dank Ergotherapie seine Krankengeschichte zur Erfolgsgeschichte umschreiben kann. Die Experten am Telefon beantworten gerne Fragen wie: Was ist die Besonderheit der Ergotherapie bei Demenzerkrankungen wie Alzheimer? Oder: Ich fühle mich seelisch stark belastet. Ist das ein Fall für die Ergotherapie? Vielleicht auch: Mein Kind verhält sich oft so unberechenbar. Kann ein Ergotherapeut etwas tun, um unserer Familie den Umgang miteinander zu erleichtern? Anrufer erfahren, welche Ergotherapeuten in ihrer Nähe sind. Oder erhalten ebenso unverbindlich Informationsmaterial zu „Ihrem“ Thema.

Kinder sind eine große Bereicherung. Aber oft ist der Alltag mit ihnen anstrengend. Bei Medienmissbrauch, Suchterkrankungen und Entwicklungsstörungen geistiger oder motorischer Natur unterstützen ergotherapeutische Interventionen die gesamte Familie.

Weitere Informationen oder einen Überblick über sämtliche Themen der Ergotherapie finden Sie rund um die Uhr unter https://dve.info. Zur Kampagne der Ergotherapeuten geht es hier entlang: (https://www.dve.info/service/oeffentlichkeitsarbeit/volle-kraft-im-leben)

Kontakt für die Medien

Ihre Ansprechpartnerin für Bildmaterial, Hintergrundinformationen und Experten für Fragen oder Interviews: Angelika Reinecke, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit des DVE (a.reinecke@dve.info).