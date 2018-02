Telepool lässt Film The Hitmans Bodygurad durch Waldorf Frommer schützen

Medienunternehmen wie die Produktionsfirma Telepool erleiden im Zeitalter der Digitalisierung und des Internets zunehmend Beeinträchtigungen ihrer urheberrechtlich geschützten Interessen.

So halten diese Unternehmen nach §§ 15, 16 UrhG die Verbreitungs- sowie Vervielfältigungsrechte am geistigen Eigentum, womit eine Verbreitung auf sogenannten Filesharing-Plattformen regelmäßig ohne die Zustimmung des Urhebers eine Rechtsverletzung darstellt. Um sich gegen Störer, was Betreiber gleichermaßen wie Nutzer von Filesharing-Plattformen sind, zu schützen suchen Unternehmen die Dienste von Rechtsanwaltssozietäten wie der Münchener Waldorf Frommer auf. Diese versucht die Rechte ihrer Mandanten mit Hilfe von Klagen und Abmahnungen durchzusetzen, wie auch beim Film The Hitmans Bodyguard von Telepool.

Was bedeutet die Abmahnung durch Waldorf Frommer für mich?

Empfänger einer Abmahnung wurden von Waldorf Frommer über die IP-Adresse ermittelt. Hinter dem Inhaber des Internetanschlusses vermuten sie automatisch auch den Verantwortlichen der Rechtsverletzung, was jedoch spätestens seit der Debatte über die Störerhaftung angezweifelt werden darf und die Beweislage kaum als konkret erscheinen lässt. So erscheint es äußerst willkürlich jemandem die Verantwortung zuzuschieben, wenn doch mehrere Personen den betroffenen Internetanschluss nutzen. Mit Begründung der Lizenzanalogie verlangt Waldorf Frommer erstens Schadenersatz in Höhe von mehreren hundert Euro für die illegale Verbreitung bzw. deren Nutzung, da hierin die Verletzung der wirtschaftlichen Interessen liegt. Mit der Abmahnung übersendet Waldorf Frommer eine strafbewährte Unterlassungserklärung, die auch als Unterwerfungserklärung bekannt ist und der Gefahr eines erneuten Eingriffs in die wirtschaftlichen urheberrechtlichen Interessen des Urhebers präventiv entgegenwirken soll.

Abmahnung durch Waldorf Frommer zu The Hitmans Bodyguard – wie reagiere ich richtig?

Die Forderungen von Waldorf Frommer dienen zu aller erst der Einschüchterung. So gilt es grundsätzlich zunächst die Ruhe zu bewahren und keiner der Forderungen unverzüglich nachzukommen. Insbesondere ist die Unterlassungserklärung nicht zu unterschreiben, da dies sonst von Waldorf Frommer als Eingeständnis der Urheberrechtsverletzung des Abmahnungsempfängers ausgelegt wird. Letzteres würde die durchaus gegebene Wahrscheinlichkeit einer Minderung der Schadenersatzforderung aufgrund der bloßen Verschuldensvermutung schmälern. Deshalb gilt:

1. Nicht voreilig zahlen

2. Nichts unterschreiben

3. Keinen Kontakt mit Waldorf Frommer aufnehmen

4. Rechtsanwalt konsultieren

5. Frist wahren

Unser Team von abmahnhelfer.de bietet allen Empfängern einer Abmahnung durch Waldorf Frommer eine kostenlose Erstberatung. Anschließend analysieren unsere erfahrenen Rechtsanwälte Ihren Sachverhalt und geben Ihnen eine Einschätzung welche Risiken, Kosten und weiteren Konsequenzen auf Sie zukommen könnten. Wir sind telefonisch oder über unsere Homepage für Ihr Anliegen offen und hilfsbereit.