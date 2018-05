Terminankündigung: VVAL-Jahrestagung am 20. Juni 2018 - Die Herausforderungen der Digitalisierung in der Lebensversicherungswirtschaft

Köln, 15. Mai 2018 – Die Vereinigung von Versicherungsmedizinern, Antrags- und Leistungsprüfern (VVAL e.V.) veranstaltet am Mittwoch, den 20. Juni 2018, ihre Jahrestagung mit dem Thema „Kaninchen vor der Schlange? Keine Scheu vor der Digitalisierung in der Lebensversicherungswirtschaft“ in Köln.

Versicherungsabschluss im Netz

Thema der Fachtagung sind die Herausforderungen, die für Antrags- und Leistungsprüfer aus der Digitalisierung erwachsen: Fallbeispiele aus der Prüfung großer Versicherungsunternehmen liefern anschauliches Praxismaterial. Außerdem stellt das erfolgreiche deutsche Insurtech-Startup Getsurance sein Geschäftsmodell vor und berichtet von den ersten zehn Monaten als reiner Online-Versicherer. Praktische Unterstützung für Prüfer im digitalisierten Arbeitsalltag gibt das „Coaching in Veränderungsprozessen“ von Regina Knöpfel, Knöpfel Life Consulting AG. Die Veranstaltung richtet sich an Antrags- und Leistungsprüfer sowie Versicherungsmediziner, die in Deutschland tätig sind. Ein detailliertes Programm sowie das Anmeldeformular finden Sie hier.

Die VVAL-Jahrestagung im Überblick: Termin: Mittwoch, 20. Juni 2018, 9.30 – 16.30 Uhr

Veranstaltungsort: Residenz am Dom, An den Dominikanern 6-8, 50668 Köln

Schwerpunkte: Digitalisierung, Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), Antrags- und Prozessmanagement uvm.

Mitwirkende: Tobias Britz (BLD Bach Langheid Dallmayr), Max Steinmetz und Stefan Geipel (beide zeb), Dr. Viktor Becher (Getsurance), Peter Schneider (Morgen & Morgen Group Gmbh), Regina Knöpfel (Knöpfel Life Consulting AG), Stefan Stangl (Lebensversicherung von 1871 a.G.)

Teilnahmegebühr: € 250,00 für VVAL-Mitglieder, € 350,00 für VVAL-Nichtmitglieder

15.05.2018 15:34

