Terrorismusbekämpfung: EU fordert die Abgabe biometrischer Daten zur Sicherheit von Ausweispapieren

Biometrische Lösungen halten nicht nur in der Sicherheitstechnologie vermehrt Einzug, sondern beschäftigen gegenwärtig auch die Gremien der EU. Um Europa vor Terrorismus und anderen Verbrechen zu schützen, plant die EU-Kommission mehrere Vorschläge für eine Reform zur Erhöhung der Fälschungssicherheit von Ausweisdokumenten.

Dazu ist eine Abgabe der Fingerabdrücke und ein Porträtfoto für die Einarbeitung im Personalausweis vorgesehen. Auch zahlreiche gewerbliche Unternehmen setzten bereits auf ähnlich innovative biometrische Techniken, die ALMAS INDUSTRIES als maßgeschneiderte Sicherheitslösung anbietet.Personalausweise sind bisher in der EU noch nicht einheitlich. Während Italien noch Ausweise auf Papier herstellt, alles andere als fälschungssicher sind, ist Deutschland seit 2010 beim Scheckkartenformat mit RFID Chip angelangt. Der Chip beinhaltet Personaldaten und biometrische Daten des Inhabers und soll somit den Träger sicher identifizieren können. Nun soll die veraltete Form der Papier-Ausweise in zwei bis spätestens fünf Jahren für ganz Europa zur Vergangenheit gehören und durch ID-Karten ersetzt werden.

Kein leichtes Unterfangen für die EU-Kommission, denn noch immer haben mehr als 80 Millionen Bürger in der EU einen Ausweis aus Papier. Es sei zwar kein einheitliches Ausweisdokument geplant, doch ein Mindestmaß an Sicherheitsvorkehrungen, wie z.B der Fingerabdruck soll der neue Standard werden. Sinn und Zweck dieser umfassenden Änderung ist es zum einen, die Dokumente Fälschungssicher zu gestalten und damit gleichzeitig Betrugsdelikte zu reduzieren. Wie der zuständige EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos äußerte, sollen zum anderen „Terroristen und Straftäter handlungsunfähig“ gemacht werden.

Auf diese flexible und innovative Technik baut nicht nur die EU, sondern auch viele Unternehmen, für die der Alltag ohne biometrischen Abgleich zur Identifikation nicht mehr denkbar wäre. Wer sich für eine Sicherheitslösung mittels biometrischer Datenerfassung entscheidet, der entscheidet sich gleichzeitig für eine der zuverlässigsten und einfachsten Lösungen, die es auf dem Sicherheitsmarkt derzeit gibt. ALMAS INDUSTRIES als eines der führenden Unternehmen für Sicherheitstechnik in Europa fertigt maßgeschneiderte Produkte an, sowohl für gewerbliche, als auch private Kunden, um sensible Bereiche vor dem Zutritt Unbefugter zu schützen. Magnetkarten, Codes und Schlüssel könnten also bald ausgedient haben, denn sie gehen leicht verloren oder können missbräuchlich verwendet werden. Für Unternehmen stellen diese teils unzeitgemäßen Lösungen ein erhöhtes Sicherheitsrisiko dar, dass sich mit einem biometrischen Kontrollsystem lösen lässt.

Mehr zum Thema gibt es auf dem Blog: http://www.sicherheitsblog.net und http://www.fernueberwachung.org/