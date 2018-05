Test bestätigt: VIACTIV hat sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Bochum: Servicetests geben Verbrauchern wichtige Hinweise auf die Leistungen und die Qualität von Anbietern.

Die Analyse- und Beratungsgesellschaft Service Value GmbH aus Köln hat die Ergebnisse ihrer aktuellen online-Befragung von Kunden der Deutschen Krankenkassen veröffentlicht. Im „ServiceAtlas Krankenkassen 2018“ erreicht die VIACTIV Krankenkasse das Gesamturteil sehr gut. In der Kategorie „Individuelle Gesundheitsförderung“ führt sie auf dem ersten Platz sogar das Feld der Kassen an.

Welche Krankenkassen die höchsten Zufriedenheitswerte bei ihren Versicherten verbuchen, zeigt die aktuelle Wettbewerbsstudie „ServiceAtlas Krankenkassen 2018“ mit den Kundenurteilen zu den größten Krankenkassen Deutschlands. In der bereits zum achten Mal in Folge durchgeführten Untersuchung werden über 40 spezifische Servicemerkmale sowie acht Leistungskategorien aus Kundensicht bewertet. Durchgeführt wird die Marktstudie seit 2011 von der ServiceValue GmbH, Köln.

Mit sieben Mal sehr gut und einem gut erreicht die VIACTIV einen der vordersten Plätze im Gesamturteil. In der Kategorie „Individuelle Gesundheitsförderung“ sehen die Versicherten die VIACTIV auf dem ersten Platz unter den getesteten Kassen. „Das ist eine weitere Verbesserung gegenüber dem Vorjahr“, freut sich Reinhard Brücker, Vorstandsvorsitzender der VIACTIV Krankenkasse über das Urteil der Versicherten. „Unser Markenkern ist Prävention und Sportlichkeit. Das honorieren die Versicherten mit überragenden Zustimmungswerten.“

Höchste Zufriedenheit bei den Versicherten, und damit die Note sehr gut, erreicht die VIACTIV ferner bei Kundenservice, Erreichbarkeit und Leistungserweiterung. Gleiches gilt für Wahltarife und Bonusprogramme. Die Kunden bescheinigen der VIACTIV Krankenkasse ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.