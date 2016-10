Testsieger: TÜV SÜD ermittelt Easy-Fix Ultra als sicherste Kennzeichenhalterung für Autos

Kennzeichendiebstähle, klappernde Halterungen und verlorene Nummernschilder gehören damit der Vergangenheit an

Neuburg am Inn, 28.10.2016

Die 3D-Kennzeichen GmbH aus Neuburg am Inn stellt mit der bohrlochfreien und „unsichtbaren“ Easy Fix Ultra Kennzeichenhalterung die sicherste Nummernschild-Befestigung Deutschlands her. Dies hat eine Prüfung durch den TÜV SÜD ergeben. Getestet wurden laut Laborbericht des TÜV SÜD konventionelle Kennzeichenhalter mit Schraubenbefestigung im Vergleich zum Klettsystem der Easy Fix Ultra Kennzeichenhalterung. Der TÜV SÜD kam zu dem Ergebnis, dass das EASY FIX Ultra Klettsystem durch seine speziell Flausch/Klettkombination die sicherste Kennzeichenhalterung darstellt. Das Klettband wird ohne Bohren oder Schrauben selbstklebend am jeweiligen KFZ fixiert. An der Rückseite des Kennzeichens werden Flauschelemente als Gegenstück zum Klett befestigt. Anschließend wird der Flausch am Kennzeichen mit dem Klett der Kennzeichenhalterung verbunden, was zu hochgradig sicherem Halt führt und der Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StVZO) FZV § 10 (5) optimal entspricht.

Die Easy Fix Ultra Kletthalterung für Kennzeichen

Die getesteten herkömmlichen Kennzeichenhalter der Firmen Würth, Utsch und Seitz konnten beim Test im Vergleich zum EASY FIX Ultra Klettsystem nicht überzeugen. Es kam unter anderem zum Ausriss an der Schraub-Befestigung des Rahmens (fahrzeugseitig), die Verschlussleiste hat sich teilweise gelöst und auch Verformungen des Kennzeichens traten auf. Zudem wurde die Demontagezeit der Kennzeichenhalterungen geprüft. Auch hier war das EASY FIX Ultra Klettsystem den herkömmlichen Kennzeichenhalterungen klar überlegen. Die Diebstahlsicherheit ist somit bis zu zehnmal höher als bei gewöhnlichen Kennzeichenhalterungen, wie die Testergebnisse des TÜV Süd beweisen.

Der Testsieger funktioniert am besten mit den flexiblen 3D-Kunststoffkennzeichen, da damit die optimale Haltbarkeit und ein perfektes Aussehen am Fahrzeug gewährleistet sind. Beide Produkte sind unter 3d-premium.de direkt beim Erfinder der Halterung und der 3D-Kennzeichen erhältlich.

Sie versprechen neben hoher Sicherheit auch ein hochgradig formschönes Design, wie der Gründer des Unternehmens, Herr Dr. Michael Bauer, erklärt: „Wir freuen uns sehr über das positive Testergebnis. Die Easy Fix Ultra-Halterung wertet zusammen mit den innovativen 3D-Kennzeichen jedes Fahrzeug auf. So wird auch das Nummernschild zum sicheren Blickfang!“