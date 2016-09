The Best of Musicals - Live 2017 in Deutschland und Österreich

Gefeierte Solisten vom Londoner West End präsentieren die schönsten Hits und Szenen aus den Top-Musicals.

Die ganze Welt der Musicals an einem einzigen Abend! Mit „The Best of Musicals“ ist es gelungen, eine wunderschöne und aufwändig inszenierte Musical-Produktion nach Deutschland und Österreich zu holen. Original-Darsteller und Top-Solisten aus dem Londoner West End sowie zahlreiche Tänzer bieten dem Publikum beste Unterhaltung auf höchstem Niveau.

„The Best of Musicals“ ist eine Show, die ihresgleichen sucht: Über 250 farbenprächtige Kostüme, akrobatische Tanzeinlagen und eindrucksvolle Videoprojektionen nehmen die Zuschauer mit zu den beeindruckendsten Momenten der Musical-Geschichte. Dabei erleben sie bekannte Hits aus dem Michael Jackson-Musical „Thriller“, aus „We Will Rock You“, dem Originalmusical von Queen und Ben Elton, oder aus Roman Polanskis „Tanz der Vampire“. Ebenso können sich Besucher auf Highlights aus „Elisabeth“, „Der König der Löwen“, „Ich war noch niemals in New York“ sowie auf die schönsten Melodien aus den Klassikern von „Starlight Express“ über „Das Phantom der Oper“ bis hin zu „Cats“ freuen.

Best of Musicals live 2017 in Österreich und Deutschland (Foto: Marco Müller - PR)

Ob Musical-Liebhaber oder Neueinsteiger – bei dieser Show kommt jeder auf seine Kosten. Um die Songs so gefühlvoll und authentisch wie möglich auf die Bühne zu bringen, wurden zahlreiche Solisten der Originalproduktionen verpflichtet. Sämtliche Mitglieder des Ensembles sind am Londoner West End gecastet worden. Diese Künstler sorgen für ein Fest der Sinne – Gänsehaut ist mit dieser Besetzung garantiert!

Angereichert mit Anekdoten und Hintergrundinformationen in einer kurzweiligen Moderation, erleben Zuschauer an einem einzigen Abend eine Zeitreise durch die wunderbare Welt der Musicals. In dieser spektakulären Show werden die bekanntesten Hits aus den weltweit erfolgreichsten Musicals präsentiert!

„The Best of Musicals“ 2017:

09.01.2017, D - Deggendorf / Stadthalle 1

05.02.2017, A - Wien / Stadthalle F

06.02.2017, A - Linz / Brucknerhaus

07.02.2017, A - Graz / Helmut-List-Halle

08.02.2017, A - Innsbruck / Congress Saal Tirol10.02.2017, A - Bregenz / Festspielhaus11.02.2017, A - Salzburg / Arena Piccola12.02.2017, D - Traunstein / Chiemgauhalle



Vorverkauf: Karten bei allen bekannten Vorverkaufsstellen

Infos: www.cofo.de, www.eventim.de, www.oeticket.com