'The Finest Easter Egg' von CHOCOLISSIMO gewinnt den Worldstar Award 2017

Frankfurt am Main, 17.01.2017 – Das Produkt 'The Finest Easter Egg' von CHOCOLISSIMO, dem Experten für exklusive Pralinen- und Schokoladenprodukte, wurde von der World Packaging Organisation mit dem Worldstar Award in der Kategorie „Luxury“ ausgezeichnet.





Die Die Verpackung des Produktes wirke äußerst luxuriös und überzeuge weiterhin durch die Qualität der verwendeten Materialien sowie den zusätzlichen Dekorationen, die per Hot-Stamping auf dem Produkt angebracht werden. Dadurch entstehe bei den Kunden ein „Wow“-Effekt, der 'The Finest Easter Egg' zu einem perfekten und exklusiven Ostergeschenk für Geschäftskunden mache¹. „Wir freuen uns sehr, dass 'The Finest Easter Egg' mit dem Worldstar Award ausgezeichnet wurde“, sagt Steffen Fölsch, PR und Marketing Manager der MM Brown Deutschland GmbH. „Der Award ist nicht nur eine Bestätigung für die Arbeit unserer hauseigenen R&D und Grafik-Abteilungen. Er verstärkt zudem unseren Ruf als Experte für exklusive Pralinen- und Schokoladenprodukte, die sich exzellent als Geschenke für Geschäftspartner und für die Liebsten eignen. Nun gilt es aber, sich nicht auf diesen Lorbeeren auszuruhen, sondern darauf aufzubauen und weitere hochwertige Produkte für Privat- und Geschäftskunden zu entwickeln.“ The Finest Easter Egg - Worldstar Award

[Großes Bild anzeigen] 'The Finest Easter Egg' ist eine Produktreihe aus dem Ostersortiment von CHOCOLISSIMO. Die schwarze Verpackung, die mit goldener Schrift sowie einem Muster in blauer, grüner oder roter Farbe verziert ist, enthält 19 handgefertigte Pralinen in Form von Ostereiern. Diese bestehen aus bester weißer, Vollmilch- und Zartbitterschokolade und sind mit hochwertigen, teils mit Alkohol verfeinerten Füllungen veredelt. Bei der Herstellung des Produktes werden zudem keinerlei Konservierungsstoffe verwendet. Die World Packaging Organisation ist ein in 1968 gegründeter Zusammenschluss internationaler Verpackungsinstitute. Die WPO setzt sich für die Neu- und Weiterentwicklung von Verpackungstechniken sowie die Verbesserung des internationalen Handels ein. Der Worldstar Award ist einer der prestigeträchtigsten Auszeichnungen in der Verpackungsindustrie. Seit 1970 wird der Award von einer Expertenjury der WPO an Firmen verliehen, die durch besonders innovative und einzigartige Verpackungen ihrer Produkte imponieren. [1] http://www.worldstar.org/winner/201....easter-egg-mm-brown-group ###

