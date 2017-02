The Translation People verstärkt Präsenz in Deutschland

Die Unternehmensgruppe The Translation People investiert verstärkt in den deutschen Markt.

Nach sieben Jahren anhaltenden unternehmerischen Erfolgs firmiert The Translation People in Deutschland künftig als GmbH, um der wachsenden Bedeutung des deutschen Standorts gerecht zu werden.Im Jahr 2010 eröffnete der internationale Übersetzungs- und Sprachendienstleister zunächst einen Vertriebsstandort in Bonn, um der wachsenden Nachfrage in Deutschland zu entsprechen. Seitdem konnte das deutsche Team unter der Leitung von Jasmin Schneider jedes Jahr ein zweistelliges Umsatzwachstum in der DACH-Region erzielen.Nun verstärkt das Unternehmen sein Engagement in Deutschland durch die Gründung einer GmbH.Deutschland hat sich in den letzten Jahren nach Großbritannien, wo sich der Hauptsitz des Unternehmens befindet, zum zweitgrößten Markt von The Translation People entwickelt. Zu den am schnellsten wachsenden Branchen des Unternehmens zählen Logistik, Lebensmittel, Produktion, IT und die Kreativbranchen.David Nichols, Geschäftsführer der The Translation People GmbH, sagte: „Unser Geschäft in Deutschland entwickelt sich seit mehreren Jahren sehr erfolgreich.Dank einer stärkeren Präsenz in Deutschland sind wir nun noch besser in der Lage, unseren Kunden einen flexiblen, effizienten, maßgeschneiderten und persönlichen Service zu bieten. Außerdem ermöglichen wir größere Flexibilität bei der Betreuung von komplexen Projekten und der Bewältigung von Nachfragespitzen, was unsere Kunden sehr schätzen.

Die Gründung der The Translation People GmbH stärkt unsere Marktposition in Deutschland und zeugt von unserem Engagement, langfristig in den Standort Deutschland zu investieren.“Bonn liegt in der wichtigen Geschäftsregion Rheinland, zu der auch die Städte Köln, Düsseldorf und Leverkusen zählen.„Als Reaktion auf unseren wachsenden Kundenstamm werden wir kontinuierlich investieren, um unser Unternehmen und unsere Mitarbeiterzahlen zeitnah auszubauen“, so Nichols.Das Unternehmen plant, weitere Niederlassungen in anderen Teilen Deutschlands zu eröffnen; angedacht sind Berlin, München und Frankfurt am Main.