Tierheim Bergheim erhält SPENDE für das Katzenhaus

Die in Bedburg ansässige deutsche Reitsportmarke SPRINGSTAR, spendet 1690,- € im Namen seiner Kunden.

Vom 27. März bis zum 18. April lief die Aktion „Deine Spende für Tiere in Not“.

Für die erfolgreiche Spenden Aktion hat sich SPRINGSTAR etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Die Besucher des Online-Shops http://www.springstar.de hatten die Möglichkeit ein Überraschungspaket mit Original SPRINGSTAR Modeartikeln, gegen einen Betrag von 5,95 € zu erwerben. Das Paket beinhaltete hochwertige SPRINGSTAR Ware im Wert von über 30,00 €. Abzüglich der 95 Cent MwSt. ist die volle Summe von 5,00 € pro Spendenpaket beim Online-Shop eingegangen. Die Motivation war groß, sodass 338 Bestellungen aufgegeben wurden.

SPRINGSTAR spendete die volle Summe im Namen der Käufer an das Tierheim Bergheim für das Projekt „Katzenhaus“. Der erste Spatenstich hierfür fiel im März. Mittlerweile steht das Fundament. Die Fertigstellung wird für November 2018 angestrebt. Die Arbeiten laufen auf vollen Touren, damit das zweigeschossige Haus mit 270 qm Nutzfläche zeitnah entstehen kann. Geplant sind spezielle Räume für Katzen und dessen Versorgung sowie weitere Zimmer, unter anderen ein Empfangsraum für die Besucher.

Das Katzenhaus gilt als erster Schritt für eine Modernisierung des gesamten Tierheims. Da die Belegungszahlen stets sehr hoch und das Tierheim häufig ausgelastet ist, freut sich das Tierheim über jede Unterstützung und nimmt gerne Spenden entgegen.

Auch SPRINGSTAR plant weitere Spenden Aktionen für Tiere in Not. Schon seit Jahren engagiert

sich das Unternehmen im sozialen Bereich und spendet regelmäßig an die Hilfsorganisation

Tuisa e.V. die verschiedene Hilfsprojekte weltweit betreut.

Junge Reiterinnen und Frauen dürfen sich von der Marke, die bedingungslos auf tierische Materialien verzichtet und auf frischen Wind im Fashionbereich setzt, begeistern lassen. Im Ladenlokal in Bedburg kann man sich selbst von der angesagten Freizeit Mode überzeugen. Gerne werden auch hier Spenden für das Tierheim Bergheim entgegen genommen.

