Tina Altus durchbricht mit ihren Blütenwerken den Kreislauf der Vergänglichkeit Pflanzen, Blumen, Blüten, Blätter – ganze Jahreszeiten oder nur wenige Tage machen aus buntem, frischem Leben vertrocknete, vergangene Schatten. Die Leipziger Künstlerin Tina Altus stoppt diesen Prozess und formt aus den filigranen Pflanzenteilen Bilder, Muster und Ornamente, die auch noch nach Jahrzehnten ihre Ausstrahlung und Magie behalten. Leipzig, 08.11.2016 – Eine Hochzeit – der Brautstrauß wird geworfen, gefangen und sorgfältig zum Trocknen aufgehängt. Aber es nützt nichts – schon nach einigen Tagen löst sich das liebevoll gebundene Blumen-Ensemble in seine Bestandteile auf, vertrocknet und verstaubt. Die schöne Erinnerung hat sich buchstäblich in Luft aufgelöst. Tina Altus kann helfen, bietet aber noch so viel mehr in ihrem neuen Online-Shop an.



Die Leipzigerin hat sich eingehend mit dem Pressen und Konservieren auch winzigster Blütenbestandteile beschäftigt. "Schließlich habe ich einen Weg gefunden, die einzelnen Elemente so zu bearbeiten, dass sowohl die hauchzarten Strukturen als auch die leuchtenden Farben erhalten bleiben." © Tina Altus – Flora Metaphorica

Tina Altus kennt sich aber auch mit den biologischen Hintergründen ihrer Objekte bestens aus, weiß genau Bescheid über Vorkommen und Blütezeit. Nicht umsonst genießt Ihr Verfahren Gebrauchsmusterschutz, die Marke "Flora Metaphorica“ ist beim Patentamt hinterlegt und rechtlich geschützt. Ihr Portfolio umfasst sowohl die Metamorphose von Brautsträußen, als auch freie und Auftragsarten in unterschiedlichen Stilen. "Landschaften, diffizile Ornamente, die fließende Kombination von Formen und Farben oder auch genaue Nachbildungen bekannter Motive aus feinsten Blütenblättern sind möglich", erläutert die erfahrene Künstlerin.



Auf ihren Ausstellungen begeistern sie die Besucher an der unglaublichen Präzision und der einfühlsamen, fast zärtlichen Kombination der manchmal nur wenige Millimeter großen Blütenbestandteile. Tina Altus benötigt für ihre Werke mehrere Wochen, muss sie sich doch bei jedem Motiv immer wieder vollkommen auf Material, Farben, Formen und beabsichtigte Ausstrahlung des Bildes einlassen.



Je nach Wunsch arrangiert sie die Werke in hochwertigen und individuell angefertigten Rahmen, lässt sie optisch frei schweben oder platziert sie auf speziell beschichteten Holz- oder Kartonleinwänden. Jeder einzelne Arbeitsschritt wurde von ihr persönlich entwickelt, kontinuierlich verbessert und zur Perfektion gebracht. "Tatsächlich kenne ich sonst niemanden, der sich auf ähnliche Art und Weise künstlerisch ausdrückt", merkt die Leipzigerin an.



In ihrem neu eingerichteten Online-Shop unter http://www.altus-art.com bietet sie Ihre Werke in drei verschiedenen Größen an, erklärt genau ihre Vorgehensweise und listet auch aktuelle Ausstellungen für Interessierte auf, die ihre Kunst "live und in Farbe" erleben möchten.

© Tina Altus – Flora Metaphorica

