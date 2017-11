Top-Adresse für Rehabilitation: Zwölf Mal Bestnoten für Schön Klinik

Prien, 21. November 2017. Sieben Standorte der Schön Klinik Gruppe zählen zu den besten Rehabilitationskliniken des Landes, so das Ergebnis der jährlichen Vergleichsstudie im Auftrag des Magazins Focus Gesundheit.

12 Mal ausgezeichnet: Die Kategorien, in denen die einzelnen Standorte prämiert wurden

Insgesamt erhält die größte familiengeführte Klinikgruppe Deutschlands zwölf Auszeichnungen für die Qualität ihrer medizinischen Behandlung in ihren Schwerpunktbereichen Psychosomatik, Orthopädie und Neurologie.Im Vergleich zum Vorjahr erhielt die Schön Klinik Bad Bramstedt erstmals nicht nur Bestnoten für die psychosomatische Rehabilitation, sondern auch für die „besonders gute Diabetikerbetreuung“. Dies bedeutet in der Praxis: Ein Adipositas-Patient mit Typ-II-Diabetes wird von einem multiprofessionellen Team betreut, das sämtliche Aspekte seiner Erkrankung berücksichtigen kann – ob medizinisch, psychisch oder sozial. „Die Schön Klinik Bad Bramstedt arbeitet mit hoch spezialisierten und interdisziplinär zusammengesetzten Teams. Unser störungsspezifisches Konzept in der psychosomatischen Rehabilitation zeigt nachweisbare Vorteile für die Patienten“, erklärt Chefarzt Univ.-Doz. Dr. Gernot Langs.

Die Schön Klinik Vogtareuth erhielt in der Vergleichsstudie der Rehakliniken erstmals die Auszeichnung für ihre ambulante orthopädische Rehabilitation. Bestnoten gab es in diesem Jahr außerdem auch für die ambulante neurologische Rehabilitationsbehandlung der Klinik. Dr. Petra Spelzhaus, Leitende Ärztin des Ambulanten Rehazentrums der Schön Klinik Vogtareuth, sagt: „In der ambulanten Rehabilitation unserer Klinik steht der Patient in seiner Gesamtheit im Mittelpunkt der Therapie.“ Die Behandlung der Rehabilitanden umfasst daher nicht nur Bausteine, die beispielsweise die frisch operierte Hüfte fokussieren, sondern die ganzheitlich auch den Rest des Körpers einbeziehen. Auch individuelle Faktoren, die sich aus psychischen oder sozialen Bedürfnissen ergeben, berücksichtigt die Therapie. „Wir freuen uns als multiprofessionelles Team über das Focus-Siegel, das unsere erfolgreiche Arbeit auszeichnet.“

Neben Vogtareuth (Bayern) und Bad Bramstedt (Schleswig-Holstein) zählen die Schön Klinik Standorte in Neustadt (Schleswig-Holstein), Bad Staffelstein, Bad Aibling, München Schwabing und Berchtesgadener Land (alle Bayern) zu den besten Rehabilitationskliniken Deutschlands.

Den jetzt veröffentlichten Qualitätsvergleich von Deutschlands Reha-Kliniken erhebt das Magazin Focus Gesundheit seit 2016 jährlich in Ergänzung zum Vergleich der Akut-Krankenhäuser. Das unabhängige Recherche-Institut Minq Media führte für die Liste der Top-Rehakliniken mehr als 5.000 Interviews mit niedergelassenen Fachärzten, Chefärzten von Kliniken, Patientengruppen, Selbsthilfeverbänden sowie Sozialdienstmitarbeitern in Krankenhäusern. Zusätzlich wurden mehr als 1.100 Rehakliniken kontaktiert. Ausgezeichnet wurden insgesamt 304 Rehakliniken.