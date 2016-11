TopicPilot von DOCUFY macht Unternehmen „ready for mobile take-off“

DOCUFY zeigt mit dem neuen Major-Release seiner mobilen Publikationsplattform TopicPilot, wie Unternehmen der schnelle und unkomplizierte Einstieg ins Thema Enterprise Mobility und Augmented Documentation gelingt.

TopicPilot navigiert den Anwender zielsicher zur gewünschten Information – dem Topic – und gibt dabei, wie ein guter Pilot, dank Augmented Reality auch visuelle Hinweise.

Bamberg, 02. November 2016. – TopicPilot von DOCUFY ist die sofort einsetzbare, mobile Out-of-the-box-Lösung zum einfachen Publizieren aller unternehmensweit verfügbaren Informationen für zukunftsfähige Unternehmen. Es ist der Schlüssel zur differenzierten, kontext- und medienbezogenen Einsteuerung, Bereitstellung und Darstellung von Inhalten auf Smartphone, Tablet, Intranet oder im Web. Ob Text-, Bild-, Grafik-, Audio- und Video-Daten, Tabellen oder PDF-Dokumente: Mit TopicPilot werden alle im Unternehmen vorhandenen Informationen gerätespezifisch verfügbar. Die Lösung ermöglicht den schnellen und direkten Zugriff auf spezifische Informationen jeder Art – immer und überall. Sofern für die Daten weitere klassifizierende Merkmale zur Verfügung stehen, werden sie von TopicPilot ausgewertet und dem Nutzer in Form einer einfach zugänglichen Facettensuche angeboten.

Die einfach zu bedienende App „TopicPilot“ von DOCUFY gibt es für iOS und Android

Immer aktuelle Daten durch Zugriff auf COSIMA

Dazu gibt es in TopicPilot eine Schnittstelle zum Redaktionssystem COSIMA, die den automatisierten Abgleich von Inhalten aus der CMS-Datenbank zu TopicPilot ermöglicht. Vorher definierte Regeln zur Veröffentlichung sorgen dafür, dass die Daten in TopicPilot immer auf dem neuesten Stand sind. Sensible Daten können optional auf einem unternehmenseigenen TopicPilot-Server im Intranet abgelegt werden, öffentliche Informationen auf einem Web-Portal. Die Übertragung von Informationen erfolgt zudem verschlüsselt, und die Zugriffsrechte lassen sich so verwalten, dass nur autorisierte Anwender Zugang zu sensiblen Daten erhalten.

Integration von „Augmented Documentation“ mit Augmented Reality (AR)

Ein besonderes Highlight im neuesten TopicPilot-Release des Bamberger Spezialisten für Multi-Level-Dokumentation ist die Integration von „Augmented Documentation“. DOCUFY arbeitet dabei mit der Münchner RE’FLEKT GmbH zusammen, dem führenden Augmented und Virtual Reality-Experten. Durch die Einbindung einer von RE’FLEKT entwickelten Software werden Dokumentationsinhalte in TopicPilot einfach und gezielt via Augmented Reality-Live-Ansicht in den zwei Szenarien „Finden“ und „Entdecken“ angeboten. „Finden“ hebt ein spezifisches Bauteil in der AR-Darstellung hervor und zeigt alle verfügbaren Informationen für dieses Bauteil an. „Entdecken“ bietet eine – vom Redakteur auszuwählende – Selektion an Bauteilen an (z.B. alle Baugruppen einer Wartungstätigkeit). Diese werden in der Augmented Documentation gemeinsam hervorgehoben und der Anwender kann sich dazu gezielt weitere Informationen beschaffen.

Gesteigerte Benutzerfreundlichkeit und Übersichtlichkeit

Die Navigation, Menüs und Texte sind im neuen Major-Release von TopicPilot noch übersichtlicher und sehr benutzerfreundlich gestaltet. Die Lesbarkeit bei unterschiedlichen Gerätegrößen wird beispielsweise durch die Optimierung der Schriftgrößen und Textumbrüche sowie durch Pinch-2-Zoom enorm erhöht.

Professional oder Enterprise – Anpassbarkeit für Kunden

TopicPilot wird als Cloudlösung angeboten und ermöglicht den webbasierten und mobilen Zugriff auf alle Funktionalitäten. Die Anpassung an ein firmeneigenes Corporate Design ist einfach möglich. TopicPilot enterprise bietet nun durch Modularisierung in allen Client-Apps und im Server die Möglichkeit, die standardisierten TopicPilot-Apps durch kundenspezifische Zusatzfunktionen einfach zu erweitern und später zu warten. TopicPilot enterprise-Apps können unter dem Firmennamen im App-Store angeboten werden. Außerdem ist auch das Hosting des TopicPilot-Servers – neben der Cloudlösung – in eigenen Rechenzentren möglich.

TopicPilot für alle Unternehmensbereiche

Uwe Reißenweber, Geschäftsführer der DOCUFY GmbH, fasst die Vorteile für Unternehmen zusammen: „Mit TopicPilot kann ein Vertriebler vor Ort beim Kunden alle technischen Details aufrufen, bei Bedarf Fotos oder Filme zeigen, Gerätevarianten anbieten und erläutern etc. Der Servicetechniker kann bei der zu wartenden Maschine die Beschreibung von Funktionen oder die Spezifikation von Ersatzteilen heraussuchen – auf herkömmliche Art oder unterstützt durch Augmented Reality. Unternehmen, die zukunftsfähig sein wollen, brauchen den mobilen Zugriff auf all ihre Daten. TopicPilot findet diese und weitere interessante what’s-related-Informationen – und was das Beste ist: die Benutzung macht einfach Spaß.“

Mehr zu TopicPilot unter http://www.docufy.de .