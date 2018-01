Tortenplatte von Ib Laursen bringt Gebäcke stilvoll zur Geltung

Köln, 05.01.2018 – Kuchen und Torten wollen nach der Zubereitung präsentiert werden.

Dazu eignen sich Kuchenplatten, die das Gebäck von der Umgebung herausheben. Dies lässt sich mit einer Tortenplatte von Ib Laursen realisieren.

Tortenplatten dienen in erster Linie zur Präsentation von Torten und Kuchen. Gerade Backbegeisterte möchten die selbstgemachten Köstlichkeiten vor dem Servieren noch einmal in Szene setzen. Doch Kuchen einfach nur auf den Tisch zu stellen, wäre zu einfach. Deshalb sollten dekorativ gestaltete Torten auch harmonisch im Ambiente der Kaffeetafel arrangiert werden.

Tortenplatte von Ib Laursen für jede Art von Gebäck

Eine Tortenplatte von Ib Laursen aus der Mynte-Serie erfüllt genau diese Ansprüche. Sie wirkt wie ein elegantes Podest im Retro-Stil, um das gebackene Naschwerk in den Mittelpunkt zu stellen. Diese Tortenplatte von Ib Laursen ist als Rosette geformt. Sie ruht auf einer kleinen Säule inklusive dezent verziertem Fuß. Darauf lassen sich nicht nur Kuchen oder Torten in Szene setzen. Auch Plätzchen, Muffins, Cupcakes und anderes Gebäck finden darauf ihren Platz. Die Tortenplatte von Ib Laursen trägt auch größere Gebäcke mühelos, denn sie ist aus Keramik gefertigt.

Tortenplatte von Ib Laursen mit dezentem Farb-Design

Das dänische Familienunternehmen Ib Laursen vertreibt seit 1971 Accessoires und Gebrauchskunst in der Tradition skandinavischen Designs. Dazu zählen Accessoires für das Bad, Möbel, Dekorationsartikel oder auch Backzubehör. Die Tortenplatte von Ib Laursen gibt es in vielen Farben. Sie kann im Onlineshop von MeinCupcake.de unter http://www.meincupcake.de/shop/Tisc....d-Etageren/Tortenplatten/ erworben werden. Dabei bleibt die Farbgebung der Kuchenplatte eher zurückhaltend. Denn Pastelltöne bestimmen die Kolorierung. Diese wirkt nicht aufdringlich und passt sich so nahezu jeder Umgebung auf dem Kaffeetisch an.

Die Tortenplatte von Ib Laursen aus der Mynte-Serie darf auch gerne zweckentfremdet werden. Sie bleibt nicht ausschließlich für Kuchen oder Torten gedacht. Die Tortenplatte von Ib Laursen kann man deshalb auch zur Ablage von Obst, Trauben oder Käse nutzen. Eine Tortenplatte von Ib Laursen eignet sich zudem auch für nahezu jede Gelegenheit. Sie findet bei Hochzeiten, an Geburtstagen oder Jubiläen genauso Verwendung wie zur Gebäckpräsentation ohne bestimmten Anlass.

Über die CAKE MART GmbH

Der Onlineshop MeinCupcake.de wird von der CAKE MART GmbH in Köln betrieben. Der Shop ist seit 2010 die Anlaufstelle für Hobbybäcker und Profi-Konditoren. Bei MeinCupcake.de gibt es eine reichhaltige Auswahl an Backzutaten und praktischem Backzubehör vieler bekannter Markenhersteller wie Städter, Nordic Ware, Wilton, Ib Laursen oder Birkmann. Das Sortiment umfasst derzeit über 10.000 Artikel. Die CAKE MART GmbH betreibt neben dem Onlineshop zusätzlich auch drei Filialen in den Innenstädten von Duisburg, Köln und Düsseldorf.

