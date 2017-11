Toshiba stockt ALSO ‚Workplace as a Service‘ Angebot mit drei Dockingoptionen auf

• Ebenfalls im Programm: Fünf Toshiba Business-Notebooks • Inklusive Cloud-Services, Microsoft® Office 365™, Support

Neuss, 29. November 2017 – Die Toshiba Europe GmbH erweitert ihr Angebot im ALSO ‚Workplace as a Service‘ (WaaS) Programm um drei verschiedene Dockingoptionen. Diese sind ab sofort zusätzlich zu den seit Juli angebotenen fünf Business-Notebooks der Portégé- und Tecra-Serien über das ALSO WaaS Angebot erhältlich. Mit dem WaaS Bundle können Fachhändler ihren Kunden Toshiba Premium Hardware einschließlich Cloud-Services, Microsoft® Office 365™ und Support zu einer fixen monatlichen Rate anbieten. Die Buchung und das Management erfolgen über den ALSO Cloud Marketplace.

Im Fokus: Ganzheitliche Business-Lösungen

Jörg Schmidt, Head of B2B PC DACH, Digital Products & Services Company Central Europe, Toshiba Europe GmbH, erklärt: “Neben der reinen Hardware ist es heutzutage unerlässlich, Unternehmen zudem Cloud-Services und einen professionellen IT-Support zu bieten. Deshalb setzen wir auf ganzheitliche Business-Lösungen. Einen wichtigen Teil trägt dazu das WaaS Programm unseres Partners ALSO bei. Seit Juli 2017 stellen wir dort unsere Business-Notebooks zur Verfügung und freuen uns, das Portfolio jetzt mit Dockingoptionen erweitern zu können.“

Mobiler Arbeitsplatz zur Miete

Mit dem ‚Workplace as a Service‘ Angebot können Unternehmen jeder Größe ein Komplettpaket zur Ausstattung eines mobilen Arbeitsplatzes über die Toshiba Fachhandelspartner beziehen. Das Bundle schließt Hardware, Cloud-Services, Support sowie Microsoft® Office 365™ ein. Die Laufzeit beträgt 12, 24 oder 36 Monate. Hohe Anfangsinvestitionen bei der IT-Beschaffung sind nicht notwendig. Vielmehr bezahlt der Kunde jeweils pro Nutzer eine monatliche Rate. So bleiben die Kosten planbar, und das Unternehmen profitiert von einer niedrigen TCO (Total Cost of Ownership).

Flexibel skalierbar

Über das WaaS Bundle können Anwender ihre digitalen Arbeitsplätze je nach Bedarf flexibel und schnell aufstocken. Weitere Arbeitsplätze lassen sich kurzfristig dazu buchen. Deshalb eignet sich das WaaS Paket ganz besonders für schnell wachsende Unternehmen.

Umfassender Support

Das WaaS Bundle schließt ein umfangreiches Servicepaket ein. Hierzu zählt ein Toshiba Vor-Ort-Reparaturservice, der jeweils für den nächsten Arbeitstag garantiert wird. Ebenfalls inbegriffen ist ein 24/7 Support. Auch sind keine umfangreichen IT-Ressourcen im Unternehmen notwendig, denn der Fachhandelspartner steht Unternehmen bei der Einrichtung beratend zu Seite.

Diese Pressemitteilung findet sich auch unter http://www.toshiba.de/press/releases

Toshiba Thunderbolt™ 3 Dockingstation

Facts & Figures

• Dockingoptionen – neu im WaaS Programm:

Thunderbolt™ 3 Dock

Dynadock™ 4K

Hi-Speed Port Replicator III, 120 W



• Notebooks – seit Juli im WaaS Programm:

Portégé Z20t-C-144

Portégé X20W-D-11N

Portégé Z30-C-16K

Portégé X30-D-123

Tecra Z50-C-139





