Toshiba zeigt innovative B2B-Lösungen auf dem Gartner Symposium ITXPO 2016

• Toshiba Stand 501: Showcase aktueller und künftiger B2B PC-Produkte und -Lösungen

• Vortrag zum Thema: Wie verändert das Internet der Dinge die Geschäftsbeziehungen zwischen Kunde und LieferantNeuss, 03. November 2016 – Im Rahmen des Gartner Symposiums ITXPO 2016 beschäftigt sich die Toshiba Europe GmbH vom 6. - 10. November 2016 vor allem mit dem Thema Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) und dessen Einfluss auf Geschäftsabläufe im digitalen Zeitalter. Zudem erhalten Besucher am Toshiba Stand 501 Einblicke in das aktuelle Produkt- und Lösungsportfolio des Unternehmens.Umfassender Lösungs- und Produkt-ShowcaseToshiba zeigt eine Reihe innovativer B2B-Lösungen, darunter den Toshiba Mobile Zero Client (TMZC), eine extrem sichere und mobile Zero Client Lösung mit BIOS gestütztem und gesichertem Netzwerkzugriff. Ferner präsentiert Toshiba einen Toshiba Driving Recorder, der für den Einsatz im Flottenmanagement und für Versicherungen konzipiert wurde sowie die Toshiba Smart Disk Encryption. Dieses Festplatten-Verschlüsselungssystem ist eine hochentwickelte Lösung für die Datensicherheit, die umfassenden Schutz für alle Bestandteile des Festplattenlaufwerks einschließlich Systemdateien und Ordnern bietet. Darüber hinaus zeigt Toshiba in Barcelona auch ihr aktuelles B2B-PC Produktportfolio und ermöglicht einen ersten Blick auf kommende Produkte wie ein neues 2-in-1-Gerät und ein Mobile Gateway, das die Einbindung von IoT Geräten in die IT-Infrastruktur ermöglicht.

Toshiba Vortrag: 8. November 2016, 10.00 Uhr

Damian Jaume, Präsident, Toshiba Client Solutions, Europa und Neil Bramley, B2B PC Business Unit Director, sprechen am 8. November 2016 um 10.00 Uhr in Raum 115 darüber, wie das Internet der Dinge die Beziehungen zwischen Kunde und Lieferanten neu definiert. Der Fokus liegt dabei auf den Auswirkungen des Internets der Dinge, angetrieben durch die Konvergenz der physischen und digitalen Welt, und den Herausforderungen sowie Chancen, die sich für Unternehmen unterschiedlichster Branchen bieten.

Vertiefende Einblicke ermöglichen folgende Fallstudien:

- Ciaron Hoye, Head Of Digital der Birmingham Cross City, CCG (Clinical Care Group) zeigt auf der Bühne, wie seine Organisation die Digitalisierung und Zentralisierung von Patienten- und Krankenhausinformationen stadtübergreifend stemmt.

- Videomaterial zu Smart Energy GB, einer Initiative rund um smarte Energiezähler, und zu einer japanischen Versicherungsgesellschaft, die den Toshiba Driving Recorder einsetzen, komplettiert den Vortrag.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Seite des Gartner Symposiums.