Touristik & Caravaning: Viel mee(h)r erleben auf Mitteldeutschlands größter Reisemesse in Leipzig

Dresden, 28. September 2016: Urlaubs-Feeling im Herbst - das bietet die Touristik & Caravaning (TC) allen Reiselustigen vom 16. bis 20. November 2016 in der Leipziger Messe.

In drei großen Hallen auf ca. 55.000 m2 werden aktuelle Angebote von ca. 600 Ausstellern und neueste Trends rund um das Thema Reise und Freizeit gezeigt. Gleich mehrere Bühnen mit Shows und Stars, Eventflächen, Kinos und Virtual Reality entführen die Messebesucher in aufregende Urlaubswelten. So berichten Extremsportler Joey Kelly und Abenteurer Rüdiger Nehberg in packenden Vorträgen über ihren bisherigen Lebensweg und geben Anregungen für ganz persönliche Erlebnisse. Ob Fern- und Erlebnisreisen, Kreuzfahrten, Camping & Caravaning oder Fahrradurlaub – die TC lockt mit jeder Menge Ideen, Information und Unterhaltung. Die Messe ist am Mittwoch von 11-18 Uhr, Donnerstag-Sonntag von 10-18 Uhr geöffnet. Das Tagesticket kostet 11 Euro, ermäßigt 9 Euro, im Vorverkauf jeweils 2 Euro günstiger.

TC-Erlebniswelten: Kreuzfahrten, Sachsenplatz und Wellness

Drei inspirierende Erlebniswelten freuen sich auf Besucher: Auf einer maritim gestalteten Fläche stellen sich namhafte Reedereien und Veranstalter der Kreuzfahrtbranche vor: AIDA, MSC Kreuzfahrten, Costa Kreuzfahrten, nicko cruises, Holland America Line, TUI Cruises u.v.m. bringen Menschen mit Fernweh schon vor ihrer Reise zum Träumen. Der Nautische Offizier Christian Baumann, bekannt aus der ARD-Serie „Verrückt nach Meer“, gibt auf der Bühne seine ganz persönlichen Tipps für die Kreuzfahrtauswahl. Mit regionalen Aktivangeboten, einem landestypischen Bühnenprogramm, sowie kulinarischen Spezialitäten lockt die Sonderschau „Sachsenplatz“: Erzgebirge, Oberlausitz, Vogtland oder Sächsische Schweiz – Sachsen und die Region laden ein zum Entdecken und Schlemmen. „Wellness und Beauty“ stehen auf der Fläche „Erhol dich Schön“ im Fokus. In Fachvorträgen sowie Talkrunden können sich Interessierte Empfehlungen für den nächsten „Wohlfühl-Urlaub“ rund um Gesundheit, Yoga, Ayurveda u.v.m. abholen.

Caravaning & Camping:

Die Auswahl im Caravaning-Bereich ist dieses Jahr größer denn je - Caravans, Reisemobile, Kastenwagen, Campervans, Luxusliner, Zubehör und Campingausstattung u.v.m. – auf mehr als 30.000 m2 wird Besuchern eine enorme Aussteller- und Produktvielfalt geboten. Hobby, HYMER, Dethleffs, Sunlight, Fendt, Knaus, Weinsberg, Knaus-Tabbert, Carado, Laika, VW, Challenger, LMC, Adria, Pössl, Pilote, Rapido, Tischer u.a. – die Besucher der TC 2016 können sich auf große Marken und schnittige Modelle freuen.

Fahrrad & Action

Im Fahrradbereich der TC abgefahren wird das Thema Rad in all seinen Facetten inszeniert. Auf 7.000 m2 finden Besucher nicht nur E- und Mountainbikes, Renn- und Cityräder, Trekking- und Falträder, sondern auch Fahrradzubehör, -komponenten und -bekleidung. „Rauf aufs Rad“: Ein vielfältiges Rahmenprogramm bietet mit Vorträgen, Produktdemonstrationen, Showeinlagen, Experten-Tipps und MTB-Testfahrten auf einem Indoor-Cross-Parcours Infotainment für die ganze Familie.

Über die Touristik & Caravaning

Die TC findet seit 1990 jährlich in der Leipziger Messe statt und bietet einen Mix aus den Bereichen Touristik, Caravaning und Fahrrad. Seit November 2015 ist FLEET Events aus Hamburg der neue Veranstalter der TC. Neben dem erfolgreichen, deutschlandweiten Food-Festival eat&STYLE ist FLEET Events auch mit dem Publikumsmagneten BABYWELT an mehreren Standorten in Deutschland sowie der Fachmesse W3+ FAIR am Markt.

Ansprechpartner für Journalisten:

Jana Niemann, Project Manager Marketing, Tel.: 0351 – 877 85 31

