Traditionelles Familien-Lotto am „Forum Baltikum – Dittchenbühne“

(Elmshorn / 21.12.2016) „Gänseverspielen“ heißt es am 14. Januar 2017 ab 15 Uhr am Elmshorner „Forum Baltikum – Dittchenbühne“.Raimar Neufeldt wird die beliebte Lotto-Veranstaltung wieder leiten – und weist jetzt schon darauf hin: „Wer mitmachen will, sollte sich unbedingt rechtzeitig vorher bei uns im Büro anmelden!“

Das „Gänseverspielen" der Dittchenbühne kann jetzt auf eine 35-jährige Tradition zurückblicken. „1982 haben wir diese Veranstaltung zum ersten Mal durchgeführt", so Dittchenbühnen-Chef Raimar Neufeldt. Es kommen nicht nur Mitglieder, sondern auch viele Anwohner aus der Nachbarschaft, aus Elmshorn und aus der Umgebung der Krückaustadt. Von acht bis achtzig Jahren – und sogar darüber hinaus – reicht das Altersspektrum der Besucher. Den Gewinnern bei diesem Lottospiel winken zum Beispiel praktische Haushaltsgegenstände: Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik, Autozubehör, Computerzubehör, Lebensmittel wie die namensgebenden Gänse, Heimtextilien, Dekorationen, hochwertige Werkzeuge, Weine und Spirituosen. Neufeldt: „Hier geht es nicht um irgendwelche Ladenhüter, sondern um neu- und hochwertige Preise im Gesamtwert von mehr als tausend Euro!" Nähere Informationen und verbindliche Anmeldung unter Telefon (04121) 89710 oder unter E-Mail . Das Forum Baltikum - Dittchenbühne fördert die interkulturelle Zusammenarbeit, insbesondere mit den Ostseeanrainerstaaten, innerhalb der Metropolregion Hamburg, im Kreis Pinneberg und in der Stadt Elmshorn. Es unterhält u.a. ein Kinder- und Erwachsenentheater ("Dittchenbühne").

