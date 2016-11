Traditionelles Richtfest bei den „Mainterrassen Marktheidenfeld“

Die DREGER Immobiliengruppe feiert gemeinsam mit dem Bauträger GenoKap Massivbau GmbH am 18. November 2016 das traditionelle Richtfest beim Bauvorhaben „Mainterrassen Marktheidenfeld“. Als Dank an die Handwerker wird gemeinsam mit den Käufern und den Verantwortlichen von DREGER und GenoKap auf das Gelingen des Bauvorhabens angestoßen.

Im Anschluss daran besteht die Möglichkeit, seine zukünftigen Nachbarn schon einmal kennenlernen.

Über 75 % sind bei den ersten beiden Häusern bereits verkauft. Insgesamt 33 Wohneinheiten sowie ca. 200 m² Gewerbeflächen für beispielsweise Praxis oder Kanzlei im Erdgeschoss des zweiten Mehrfamilienhauses werden hier realisiert. Die Wohnungen sind ausgestattet mit Fußbodenheizung in den Wohnräumen, Laminat-Bodenbelag in den Wohn- und Schlafräumen sowie Wandanstrich mit Malervlies. Komplette Bäder, bodentiefe Fenster mit 3-fach-Verglasung, elektrische Rollläden und vielem mehr sind ebenfalls bereits im Paket enthalten. Der Aufzug hält in allen Etagen inklusive Tiefgarage. Bei den „Mainterrassen Marktheidenfeld Komfort“ wurde ein zusätzlicher Schwerpunkt auf hohe Sicherheit wie beispielsweise extrabreite Türen, große bodengleiche Duschen mit rutschfesten Fliesen und schwellenfreien Zugang gelegt.

„Schon als ich das erste Mal vor Ort war, hat mich die sehr gute Lage in Marktheidenfeld begeistert, so dass ich alles dafür getan habe, dieses Bau-vorhaben hier an dieser Stelle zu realisieren“, ist Jens Seifert, Geschäftsführer der DREGER Wohnbau GmbH, vom Standort Marktheidenfeld überzeugt.

Die Gebäude werden in Niedrigenergiebauweise (KfW 70-Standard) nach der Energieeinsparverordnung EnEv 2014 errichtet und erhalten eine zukunftsori-entierte und innovative Holzpelletsheizung. Noch können Interessierte aus-wählen aus 2- bis 4 Zimmer-Wohnungen mit Wohnfächen von ca. 66 m² bis ca. 145 m² (Penthouse).