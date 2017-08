Mit dem praktischen Lockout-Tagout Trägersystem für Sicherheitsschlösser, Blockierbügel und Warnanhänger haben Wartungstechniker Ihre Verriegelungen immer vor Ort mit dabei und sofort zur Hand.

Lockout-Tagout Verriegelungs- und Blockiersysteme mit Warnanhängern sorgen bei Eingriffen in Maschinen während Wartungs- und Reparaturarbeiten für mehr Sicherheit. Mit Lockout-Verriegelungssystemen werden Anlagen und Maschinen von der Energiezufuhr sicher getrennt.

Die gut sichtbaren Warnfarben der Verriegelungssysteme weisen auf eine absichtliche Absperrung oder Blockierung eines Ventils, einer Anlage, Maschine oder eines Gerätes usw. hin. Tagout Warn- und Sicherheitsanhängern dienen zur gut sichtbaren Kennzeichnung von Arbeiten, Gefahren, Verriegelungen und dem Betriebszustand der jeweiligen Anlage, Maschine oder Gerätes.

Neu im Sortiment des bekannten Brady-Distributors MAKRO IDENT ist das Trägersystem für Sicherheitsschlösser, Blockierbügel und Lockout/Tagout Produzedur-Hinweisanhänger. Der Träger kann überall hin mitgenommen werden und auch am Gürtel befestigt werden. So haben Wartungstechniker immer ihre eigenen Sicherheitsschlösser, Blockierbügel und Lockout/Tagout Prozedur-Hinweisanhänger zum Verriegeln und Kennzeichnen von Energiequellen mit dabei.

Trägersystem für eigene Sicherheitsschlösser, Blockierbügel und Anhänger

Das neue Tragesystem bietet Platz für bis zu 12 Vorhängeschlösser mit Spiralband für die Schlüsselaufbewahrung. Im Lieferumfang mit dabei sind zwei kleine und ein großer Karabinerhaken, die für die Mitnahme verschiedener Bockierbügel oder Mehrfach-Schließbügel dienen und 3 Anhänger zum Angeben von Lockout/Tagout Prozedurhinweisen sind ebenfalls im Set inbegriffen.

Der Träger ist in 4 Farben erhältlich und bietet eine praktische Möglichkeit, um Schlösser und Blockierbügel auf gut organisierte Weise zu transportieren und aufzubewahren und um zu vermeiden, dass diese verlegt werden. Das neue Trägersystem verbessert auch die Sicherheit am Arbeitsplatz, da Mitarbeiter dank dieses Systems immer die erforderlichen Vorrichtungen zur Hand haben, um die Energiezufuhr von Maschinen vor den erforderlichen Wartungsarbeiten zu trennen.

Die Rückseiten von zwei Trägersystemen können aneinander geklemmt werden, um doppelt so viele Schlösser einfach in einer Hand tragen zu können. Durch das spezielle Design können Anwender einen oder auch mehrere Träger an ihren Gürtel klemmen oder an einer Wand befestigen, um dort Ihre eigenen Schlösser aufzubewahren.

Die Trägersysteme sind in verschiedenen Ausführungen uns Sets erhältlich. Zum einen können die Schlösserträger in verschiedenen Farben bestellt werden und zum anderen mit verschiedenen Sicherheitschlössern, Farben und Schließsystemen wie z.B. gleichschließend (Key Alike), nicht gleichschließend (Key Different), mit Haupt- oder Generalschlüsseln. Die Träger sind auch zusätzlich mit verschiedenen Zubehörteilen und anderen Lockout-Verriegelungen auszustatten. Sets nach Kundenwunsch und Standard-Sets mit verschiedenen Schlössersystemen sind ebenso bei MAKRO IDENT erhältlich.

MAKRO IDENT ist bekannter Brady-Distributor für Kennzeichnungs- und Arbeitssicherheitslösungen und beliefert Unternehmen der EU-Länder und der Schweiz. Neben einem großen Etiketten-, Schilder- und Druckersortiment erhält man das komplette Brady Lockout/Tagout Sortiment und Komplettlösungen wie auch visuelle Sicherheitskontrollsysteme und SPC Ölbindemittel, Universal- und Chemikalienbindevliese.

Das Sortiment an Lockout-Tagout Lösungen beinhaltet Schulungsvideos, Sicherheitssoftware für das Erstellen von Lockout-Verfahrensanweisungen, verschiedene Verriegelungen und Blockiersysteme, Sets, Lockout-Tafeln und Shadowbaords, Aufbewahrungssysteme, ein großes Sortiment an Sicherheitsschilder, Warnanhänger, Bodenkennzeichnungen sowie ein sehr großes Sortiment an Rohrkennzeichnungen.

Weitere Informationen über die Schlösserträger finden Sie auf der Homepage für Lockout-Tagout Lösungen: http://www.lockout-tagout.de/lockou....schloesser-stationen.html