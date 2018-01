Trafo2 launcht TYPO3-Projekt für Klinkert Rechtsanwälte

Essen, 16.01.2018 – Trafo2 aus Essen hat die neue Webpräsenz für Klinkert Rechtsanwälte in Frankfurt online gestellt.

Die zweisprachige digitale Präsenz der international tätigen Wirtschaftskanzlei basiert auf dem Open-Source Content-Management-System TYPO3 in der Version 8.7 und verfügt über zahlreiche Automatismen zur Minimierung der redaktionellen Aufwände.

Ansgar Fulland, geschäftsführender Gesellschafter Trafo2 zum Projekt: „Ziel war eine größtmögliche Dynamik von Inhalten bei gleichzeitiger Minimierung des Arbeitsaufwandes für die Mitarbeiter der Kanzlei. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir alle häufig aktualisierten Bereiche des Projektes miteinander vernetzt.“

Hierfür waren zahlreiche eigens für das Projekt programmierte Erweiterungen (TYPO3 Extensions) notwendig. Jede Änderung innerhalb des Systems wirkt sich nun automatisiert auf zahlreiche andere Bereiche der Website aus. Anwaltsportraits, Schwerpunktseiten und aktuelle Meldungen interagieren bei Aktualisierungen und bleiben so mit minimalem Aufwand attraktiv für Mandanten und Jobsuchende.

Dr. Thomas Jochheim, Projektleiter bei Klinkert Rechtsanwälte: „Trafo2 hat uns von Konzeptphase bis zur Programmierung eng begleitet und kompetent beraten, so wie es auch unsere Mandanten von unserer Kanzlei erwarten. Das Ergebnis ist nicht nur optisch attraktiv. Wichtig war für uns, dass Aktualisierungen, die sich auf zahlreiche Seiten und Bereiche auswirken, nur noch an einer Stelle im Content-Management erfolgen. So reduzieren wir unsere internen Aufwände für die Pflege des Webauftrittes und sparen wertvolle Zeit und Ressourcen.“

Klinkert Rechtsanwälte in Frankfurt wird seit 2009 im Online-Umfeld von Trafo2 betreut.

Der neue Webauftritt von Klinkert Rechtsanwälte ist unter http://www.klinkert.pro im Internet aufrufbar.