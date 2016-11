Pressemitteilung von:



CEPI Eurokraft

Stefanie Eversberg



Vital Relations GmbH

Mörsenbroicher Weg 200

40470 Düsseldorf

Tel.: +49 211 58 33 57-272

Fax: +49 211 58 33 57-509



E-Mail:











CEPI Eurokraft is the European Association for Producers of Sack Kraft Paper for the Paper Sack Industry and Kraft Paper for the Packaging Industry. It was established in the 1930´s to represent the Swedish, Norwegian...

mehr »