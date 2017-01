Trainingsprogramm 2017: Internationale Trainingsakademie OPTIMAL

Das aktuelle Trainingsprogramm der OPTIMAL AG & Co. KG liegt als Broschüre in Deutsch und Englisch bei OPTIMAL vor und steht seit Januar 2017 auch auf der Homepage zum Download bereit.

http://www.optimal-germany.com/medi....wnloads/trainingsprogramm http://www.optimal-germany.com/en/m....nloads/training-programme

Die OPTIMAL AG & Co. KG bietet praxisnahe Trainings, technische Grundlagen, Beispiele und News zu den Produktgruppen Radlager, Fahrwerk, Bremse, Wasserpumpe, Riementrieb sowie Motorsteuerung und Radaufhängung an. Die Zielgruppe der Schulungen reicht dabei vom Auszubildenden bis zum Kfz-Meister und vom Sachbearbeiter bis zum Vertriebler. Der Unterricht dauert i.d.R. 1,5 bis 2,5 Stunden je nach Themenblock und wird von unseren Fachreferenten und Trainingsexperten in Deutsch oder Englisch gehalten.

Dafür steht seit Herbst 2015 eine eigene internationale Trainingsakademie in Langenbach mit mindestens 30 Plätzen zur Verfügung, die mit den modernsten Schulungs- und Kommunikationsmitteln ausgestattet ist. Die Trainings können aber auch in den Räumen von Partnern und Kunden durchgeführt werden – und das weltweit!

Interessenten vereinbaren ihren individuellen Schulungstermin mit uns unter ! Das Trainingsprogramm kann in Deutsch unter http://www.optimal-germany.com/medi....wnloads/trainingsprogramm oder in Englisch unter http://www.optimal-germany.com/en/m....nloads/training-programme heruntergeladen werden.

Die OPTIMAL AG & Co. KG produziert und vertreibt seit mittlerweile über 25 Jahren hochwertige Auto-Ersatzteile: Radlagersätze, Lenkungsteile, Stoßdämpfer, Bremssysteme, Gummimetallteile, Wasserpumpen und Zahnriemensätze. Begeisterung und Emotion sind dabei von Beginn an unsere Motoren, unsere Mitarbeiter das Kapital. Die faire Kooperation mit unseren Geschäftspartnern und der besonnene Umgang mit Ressourcen stehen bei OPTIMAL ebenso im Mittelpunkt wie die hohe Qualität unserer Produkte und ein exzellenter Service.

Die OPTIMAL AG & Co. KG ist die Nr. 1 mit dem breitesten Programm für Radlagersätze, TÜV-zertifizierte Lenkungsteile und komplett vormontierte Federbeine. OPTIMAL-Teile werden von internationalen Produktionspartnern, Erstausrüstern und Qualitätslieferanten geliefert. Mit unserem vollautomatischen Lager garantieren wir beste Lieferfähigkeit.

Alle Produkte entsprechen europäischen und internationalen Standards für den Ersatzteilemarkt, so z.B. den Hersteller- und Qualitätsnormen TS 16949, QS 9000 und ISO 9001:2008.