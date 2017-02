Transformationsspezialisten WARGITSCH & COMP. AG und kyona GmbH besiegeln strategische Partnerschaft

Pörnbach/Frankfurt a.M., Februar 2017. Die WARGITSCH & COMP. AG, Transformationsdienstleister mit Sitz in Pörnbach bei Ingolstadt und die kyona GmbH, Provider der Kollaborationsplattform kyona collaboration mit Sitz in Frankfurt am Main, geben ihre strategische Partnerschaft bekannt.

Gemeinsames Ziel der Zusammenarbeit ist es, mit erstklassigem Kundenservice und hochwertigen Kollaborationslösungen Transformationsprojekte agil und mit aktuellen Management-Methoden zu steuern und zu den gewünschten Ergebnissen zu führen.

Die beiden Transformationsspezialisten sehen Mitarbeiterbefähigung und Kollaboration als Schlüssel für die Zukunft von agilen und innovativen Unternehmen. Transformation wird durch Kollaboration erheblich erleichtert. „Mit einem kollaborativ organisierten Umsetzungsprogramm werden Mitarbeiter in die Lage versetzt, identifizierten Änderungsbedarf aus eigener Kraft in das Unternehmen zu tragen und Veränderungen aktiv zu gestalten. Mit der WARGITSCH & COMP. AG an unserer Seite bieten wir unseren Kunden einen ganzheitlichen und zeitgemäßen Service, um bei Transformationsprojekten die für den Erfolg entscheidende Hebelwirkung zu erzielen. “, so Rainer Borg, Geschäftsführer der kyona GmbH. Dr. Christoph Wargitsch fügt hinzu, dass „aus der Synergie von kyonas Kollaborationslösungen und den Transformationsservices der WARGITSCH & COMP. AG ein am Markt einzigartiges Leistungsportfolio für Kunden geschaffen wurde, die den Herausforderungen von Transformationsprojekten und -programmen gegenüberstehen.“ Die kyona Business Configuration stellt „Organisationskonfigurationen“ eines Unternehmens mit den Leistungsebenen der Arbeit in Zusammenhang. Das hieraus entstehende Gesamtbild der Unternehmensentwicklung ermöglicht eine schnelle und präzise Standortbestimmung sowie eine klar definierte Zielaufstellung des Unternehmens mit den erforderlichen Fähigkeiten und Strukturen.

So lassen sich – strategisch gezielt – erforderliche Maßnahmen für den Transformationsbedarf des Unternehmens ableiten, priorisieren und umsetzen. Die WARGITSCH & COMP. AG setzt an diesem neuralgischen Punkt an und unterstützt bei der Operationalisierung der Transformationsziele (Think & Design) sowie der Implementierung des daraus resultierenden Transformationsprogramms, um die gewünschten Ergebnisse der Transformation zu erreichen. Die WARGITSCH & COMP. AG unterstützt dabei sowohl als Partner durch Management und Consulting-Dienstleistungen als auch durch gezielte Transformationstrainings und dem Einsatz weiterer Transformation Tools. So lassen sich – strategisch gezielt – erforderliche Maßnahmen für den Transformationsbedarf des Unternehmens ableiten, priorisieren und umsetzen. Die WARGITSCH & COMP. AG setzt an diesem neuralgischen Punkt an und unterstützt bei der Operationalisierung der Transformationsziele (Think & Design) sowie der Implementierung des daraus resultierenden Transformationsprogramms, um die gewünschten Ergebnisse der Transformation zu erreichen. Die WARGITSCH & COMP. AG unterstützt dabei sowohl als Partner durch Management und Consulting-Dienstleistungen als auch durch gezielte Transformationstrainings und dem Einsatz weiterer Transformation Tools.

01.02.2017 14:49

Diese Meldung Kollegen, Freunden oder Bekannten mitteilen:

tw email drucken speichern Kurz-URL: http://www.presseanzeiger.de/s_831566

Die Verwendung von Textausschnitten und das setzen von Links auf Pressemitteilungen

ist ausdrücklich erwünscht und gestattet.



Mehr Informationen PresseAnzeiger ist nicht für den Inhalt der oben dargestellten Pressemitteilung verantwortlich.

Λ nach oben