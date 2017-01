Traumurlaub am Kalterersee- Das Seeleiten, ein Traumhotel

Traumurlaub am Kalterersee 5 Sterne Essen im 5 Sterne Hotel Was wäre ein 5 Sterne Hotel ohne gutes Essen? Kulinarisch versuchen wir im Seeleiten stets vielfältig und einfallsreich zu sein: Wir verwöhnen unsere Gäste immer wieder mit neuen raffinierten Kreationen und feinen Details, die von unserem Chefkoch und seinem Team erstellt werden.

Die italienische und auch südtirolerische Küche finden Eingang in unser Hotel. Herzhaft Rustikales wird von unserer 5-Sterne-Küche in ausgefallene Speisen verwandelt. Dazu gibt es jeweils passenden Wein.

Viel Wellness im Hotel Kalterer See

Relaxen, Entspannen und die Seele baumeln lassen. Das finde Sie bei uns! Wir bieten unseren Gästen ein umfangreiches Angebot an Wellnessmöglichkeiten an, dabei dreht sich alles rund um das Element Wasser. Unser beheiztes Naturschwimmbad wurde erst 2010 in unserem großen Park angelegt und erfreut sich großer Beliebtheit. Besonders ist, dass durch ein Filtersystem das Wasser stets auf Trinkwasserqualität gehalten wird. Auch die Kleinen sollen bei uns nicht zu kurz kommen: Ein Kinderbecken sorgt für Badespaß. Gleich nebenan können sich die Erwachsenen im Freiluft-Whirlpool oder der Sole-Grotte entspannen. Über ein Natur-Kneippbecken gelangen Sie in den Innenbereich unserer Wellnessabteilung. Dort finden Sie ein Hallen-Erlebnisbad, ein Warm-Wasser-Whirlpool und natürlich ein Planschbereich für die Kinder. Und das ist längst nicht alles!

Wohlfühlen im 5 Sterne Hotel Südtirol

Und dabei auf Luxus, Wellness und gutes Essen nicht verzichten! Damit lässt sich ein Aufenthalt im Seeleiten wohl am besten beschreiben. Wir leben seit eh und je die Gastfreundschaft: Das Wohl unserer Gäste ist uns besonders wichtig und bemühen uns stets Ihren Erholungsurlaub so unvergesslich wie möglich zu machen. Dafür stehen wir unseren Gästen stets für Fragen zur Verfügung und versuchen ihre Wünsche mit bestem Service und maximaler Erholung zu erfüllen. Unsere Einstellung führte 2013 dazu, dass wir uns stolz nun nicht mehr als 4-Sterne-Superior-Hotel bezeichnen dürfen, sondern als 5-Sterne-Wellnesshotel in Kaltern am See präsentieren dürfen.



