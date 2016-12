Stuttgart/Hannover, 19.12.2016. Der Reiseveranstalter präsentiert mit diesem Reiseangebot ein weiteres Highlight aus seinem anspruchsvollen Programm.

Travel & Personality bietet diese einmalige Reise nach Südafrika oder Botswana (je nach Termin) an. Sie richtet sich an Reisende, die sich einen geheimen Traum erfüllen möchten. An Auswanderer, Reiseleiter und alle, die immer wieder auf der Suche nach einem besonderen Reiseerlebnis sind. Urlaub im Busch machen und dabei an einem Kurs zum Safari-Guide teilnehmen, wird aufregender als alles, was die meisten bislang erlebt haben.

Auf dieser 28-tägigen Reise kommt es zu aufregenden Begegnungen mit Afrikas Tierwelt. Man lernt, kaum sichtbare Abdrücke verschiedenster Tierarten zu deuten und dann aufzuspüren. Vielleicht verfolgt man die Fährte einer Elefantenfamilie, ohne von ihnen entdeckt zu werden. Auf leisen Sohlen schleicht man sich Meter für Meter an einen Löwen heran, um dann seinem gelassenen Blick zu begegnen. Auf Nachtfahrten genießt man neben der Beobachtung nachtaktiver Tiere wie Leoparden, Bush Babies oder Eulen den endlosen afrikanischen Sternenhimmel.

Erlebnis- und Abenteuerreise in Südafrika, Botswana zum Safari-Guide mit Travel-and-Personality

[Großes Bild anzeigen]

Von qualifizierten Kurs-Guides, die mit jahrelanger Erfahrung ihr scheinbar unerschöpfliches Wissen weitergeben, wird man an alles behutsam herangeführt. Zu einem Kurs gehört neben der Praxis auch die Theorie mit Themen rund um die Wildnis behandelt werden. Dabei ist es auch das Ziel, ein allgemeines Verständnis und Bewusstsein für die Umwelt zu erlangen.

Ein besonderes Erlebnis ist eine Nacht in der Wildnis. Ansonsten wird im Karongwe-Camp in Südafrika oder im Mashatu-Camp in Botswana im 2-Personen-Zelt übernachtet. Die Reise „Safari-Guide im Busch“ mit Übernachtung ist eine Kombination aus Traumurlaub, Abenteuer und Naturerlebnis pur.

Leistungen

28 Übernachtungen im Personen-Zelt mit Gemeinschafts-Sanitäranlagen

Vollverpflegung, Kurs lt. Beschreibung, Pirschfahrten im offenen Allrad-Fahrzeug

Qualifizierter englischsprachiger Kursleiter

http://www.travel-and-personality.de/botswana-suedafrika/erlebnisreisen/africa-safari-guide/ZABW-S28

Pressekontakt

ROSWITHA FRANK

Agentur für Kommunikation & Marketing

Telefon: +49 (178) 8827368

E-Mail:



Um einen Abdruck wird gebeten. Ein Belegexemplar ist erwünscht.