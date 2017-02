Stuttgart/Hannover, 03.02.2017 (Travel & Personality). Kamtschatka ist eine Halbinsel im östlichsten Zipfel Russlands und ein Naturparadies, wie man es nur noch selten auf unserem Planeten findet.

Die 15-tägige Wanderreise nach Kamtschatka ist für Abenteurer und Entdecker ein Outdoor-Erlebnis der besonderen Art. Begleitet wird die Reise auf die durch Vulkane geprägte Halbinsel von Annette Paatzsch, einer erfahrenen Reiseleiterin und der Geschäftsführerin von Travel & Personality. Sie erfüllt sich damit ganz persönlich einen lang gehegten Traum, endlich auch den entlegenen Osten Russlands zu entdecken. In diesem abgeschiedenen Winkel der Erde wird es spektakulär, abenteuerlich und aufregend.

Kamtschatka: Urwelten am Ende des Horizonts

Auf ausgedehnten Wanderungen erkundet man intensiv die atemberaubende Schönheit der Natur Kamtschatkas. Auf Schritt und Tritt begegnet man einzigartigen Naturphänomenen und badet zur Erholung in heißen Quellen. Zischende Fumarolen werden von gelben Schwefelkristallen umrandet, kochende und mit schwarzem Wasser gefüllte Schlammlöcher brodeln in einem Vulkankrater und aus Rissen und Spalten platzen heiße Dampfströme an die Oberfläche.

Kamtschatka Wanderreise in den entlegenen Osten Russlands

[Großes Bild anzeigen]

Am Fuße des Tolbachik Vulkans wird man von einer ausgefallenen Landschaftskulisse empfangen: Lavaströme, rote Vulkankegel, Schlackefelder und ausgebrannte Waldgebiete, die durch den Auswurf brennender Asche bei der sehr starken Eruption Mitte der 70er Jahre entstanden sind. Im Kontrast dazu bewegt man sich im „Tal der Geysire“ in einer prachtvollen Landschaft, in der Geysire heiße Wasserfontänen in die Luft schleudern. Abenteuerliche und teils auch längere Abenteuer-Offroad-Fahrten führen durch endlose Wildnis und einsame Gebirgslandschaften. Anspruchsvoll, aber nicht extrem, wird ein Schlauchboot-Rafting auf dem Fluss Bystrayain. Weltweit ist der Kurilensee nicht nur ein Paradies für Lachse und Lebensraum der größten Braunbärenpopulation, sondern zweifelsohne auch ein Platz von atemberaubender Schönheit.

Es bleibt auf dieser Wanderreise nach Kamtschatka immer Zeit, die Unberührtheit der Natur zu genießen und in schönster Umgebung die Seele baumeln zu lassen. Zu Beginn, zwischendurch und am Ende der Reise wird in angenehmen Gästehäusern geschlafen. Ansonsten in Zelten und Hütten, um der Natur so nahe wie möglich zu kommen.

Leistungen

Linienflug ab/an Frankfurt/M. via Moskau nach Petropavlowsk

7 Nächte im DZ in einem Gästehaus, 6 Nächte im Doppelzelt, 2 Nächte in privaten Hütten (Mehrbetträume)

13 x Frühstück, 9 x Mittagslunchpaket, 8 x Abendessen

Programm lt. Reiseverlauf in ein bis zwei geländegängigen Kleinbussen

Lokale Reiseleitung, Begleit-Crew

Reiseleitung durch T&P-Geschäftsführerin Annette Paatzsch

