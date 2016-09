Treffen der Problemschachvereinigung "Schwalbe" in Güstrow

Vom 30. September bis 3. Oktober 2016 wird Güstrow die deutsche Hauptstadt des Problemschachs, wenn sich die Mitglieder des Fachverbands "Schwalbe" zu ihrem jährlichen Kongress versammeln.

Die Ernst-Barlach-Stadt wurde dabei kurzfristig nach dem Ausfall des eigentlich angedachten Ausrichters gewählt. Auf dem Programm stehen dabei u.a. Fachvorträge zu speziellen Schachproblemen, bei denen z.B. mit detektivischem Scharfsinn die Vergangenheit einer Diagramstellung erschlossen werden muss; aber auch die Jahreshauptversammlung und - für Interessierte - die Besichtigung von Stadt und Schloss. Organisator ist der internationale Preisrichter Siegfried Hornecker, der erst im letzten Jahr nach Güstrow gezogen ist, gemeinsam mit der Autorin Monika Rehbein (Bastis Welt) aus Gülzow, Kooperationspartner für Spielmaterial ist die Schachgemeinschaft Güstrow/Teterow.

Beginn der Veranstaltung, bei der auch Nichtmitglieder als Gäste willkommen sind, ist am Freitag um 18 Uhr im Hotel am Tierpark in der Verbindungschaussee 7. Für Zuschauer besonders interessant dürfte dabei das "KöKo"-Turnier am Sonntag um 15 Uhr sein, bei dem die Schachregeln leicht modifiziert sind, sodass es nicht möglich ist, auf ein Feld ohne Nachbarstein zu ziehen. Das komplette Veranstaltungsprogramm findet sich unter http://www.thbrand.de/schwalbetagung-2016-in-guestrow/ und die Vereinsseite unter http://dieschwalbe.de/ im Internet.

Die "Schwalbe", am 10. Februar 1924 gegründet, ist den Landesverbänden im Deutschen Schachbund gleichgestellt.



Hier ein kleiner Appetithappen aus dem Bereich der Schachmathematik (von Fritz Hoffmann, Freie Presse 1971): Wieviele Stellungen sind nach zwei Zügen in regulären Partien möglich, wenn beide Spieler die Dame gezogen haben?

Wer hier alle Damenzüge ansieht und 17x17 rechnet, hat erst ein Zwischenergebnis, zwei irreguläre Schachgebote (1.c2-c3/c2-c4 d7-d5 2.Dd1-a4+ Dd8-d6??) sind noch abzuziehen.