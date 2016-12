Trend zum emotionalen Kaufen: WK Wertkontor mit der richtigen Vertriebsstrategie

„Viele Einzelhandelsunternehmen initiieren einen Direktvertrieb als weiteren Kanal zum Kunden", erklärt Jochen Clausnitzer, Geschäftsführer des Bundesverbands Direktvertrieb Deutschland (BDD). Dieses, bei Unternehmen wie der WK Wertkontor GmbH, schon lange bewährte Konzept scheint nun auch für den Einzelhandel aufzugehen.

Denn während WK Wertkontor schon von Beginn an ausschließlich auf die persönliche Komponente des Direktvertriebs setzt, arbeiten in diesem Bereich inzwischen branchenübergreifend über 800.000 Vertreter – allein in Deutschland.

Die Vorteile des Direktvertriebs liegen laut Jochen Clausnitzer auf der Hand: „Gegenüber dem Einzel- und Internet-Handel hat der Direktvertrieb den großen Vorteil, dass die Kunden persönlich beraten werden. Daher lassen sich damit besonders beratungsintensive Angebote verkaufen“, so der BDD-Geschäftsführer. Eben diese fachliche Beratung steht auch bei dem Verkauf der Produkte von WK Wertkontor im Vordergrund. Eine ausführliche Beratung und fachliche Hintergrundinformationen werden durch die Mitarbeiter von WK Wertkontor direkt mitgeliefert. Statt sich auf Bewertungen und Beschreibungen im Internet verlassen zu müssen, können Kunden sich so selbst von der Qualität überzeugen. Das Produkt selbst wird als noch exklusiver wahrgenommen und ebenso verstanden. Aber auch eine kritische Bewertung ist möglich. Insbesondere bei den Luxusgütern von WK Wertkontor spielen oft die Hintergrundgeschichte und die Materialien der Objekte eine große Rolle für den Kunden. Diese können in einem persönlichen Gespräch genau erläutert werden.

Doch auch andere Unternehmen erkennen, wie vielversprechend das Kauferlebnis in einem privaten Rahmen ist: „Direktverkauf ist emotionales Kaufen, es macht Spaß, so einzukaufen und zu verkaufen“, bestätigt Michaela Ustorf, Stylecoach bei Pippa & Jean. WK Wertkontor setzt auch in Zukunft auf den direkten Vertrieb, um den Standard des Kundenservice zu halten und der Exklusivität der eigenen Produkte gerecht zu werden.

Wenn Sie weitere Informationen zur WK Wertkontor und ihren Angeboten wünschen, können Sie diese auf http://www.wk-wertkontor.de finden.