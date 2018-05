Treppenunion eröffnet jetzt auch in Burgdorf (Hannover). Renovierung und Überarbeitung

von Treppenstufen und mehr.Mit einem innovativen Servicekonzept startet die Treppenunion in Burgdorf.25 Jahre Erfahrung im Tischlerhandwerk sind die Basis für das neue Unternehmen. Einmoderner Maschinenpark mit CNC Technik ebnet den Weg im Bereich der Treppenstufen-sanierung.Die Herstellung und Renovierung sowie der Reparaturservice von Treppenstufen undHandläufen bei Harfentreppen und Holmentreppen sind die Schwerpunkte des neuen Un-ternehmens, das als Treppenunion firmiert.Erstmalig in Burgdorf stellt die Treppenunion ein Geschäftskonzept vor, dass Zuverlässigkeit im Handwerk messbar macht. „Wir starten mit unserem 3-Tages-Angebotsservice“, so der Geschäftsführer „und kommen damit dem Wunsch vieler Kunden näher, die eigene Planung zügig umsetzen zu können“. Innerhalb dieses Zeitraumes erhält jeder Kunde sein Angebot, garantiert. „Wir setzen auf Qualität und kompromisslose Zuverlässigkeit“ ergänzt der Firmengründer in einem Unternehmergespräch.Darüber hinaus gibt es einen 24 Stunden Rückruf-Service, sollte einmal die telefonische Erreichbarkeit nicht sofort gegeben sein.

Treppenstufen mit hohem Qualitätsanspruch, Handläufe oder Renovierungsstufen sind nur

einige Beispiele aus dem Produktionsprogramm für Privat- und Firmenkunden. Langjäh-

rige Erfahrung aus dem Möbelbau ermöglicht es, Hausbesitzer bei ihren Treppen ein-drucksvoll zu unterstützen. Der Reparaturservice für alle Holzarbeiten rundet das Angebotab.KontaktdatenTreppenunionIm Felde 3331303 BurgdorfTel.: 05136/8042166Web: http://www.treppenunion.com Mail: